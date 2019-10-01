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    Главная / Торги / Поставка зимних автошин отечественного и импортного производства на 2020 год

    Поставка зимних автошин отечественного и импортного производства на 2020 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 10:3001.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921991Дата и время окончания срока приема заявок Поставка зимних автошин отечественного и импортного производства на 2020 годСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921991

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка зимних автошин отечественного и импортного производства на 2020 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 10:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Закупочная документация

    Техническое задание

    Протокол

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Юридический адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Почтовый адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Контактный телефон

    +7 846 336-59-27 доб. 323

    Факс

    +7 846 336-63-00

    Адрес электронной почты

    DavidovaYV@sngeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Давыдова Юлия Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка зимних автошин отечественного и импортного производства на 2020 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2019 10:30 GMT +301.10.2019 10:3001.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921991Дата и время окончания срока приема заявок Поставка зимних автошин отечественного и импортного производства на 2020 годСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    01.10.2019 10:3001.10.2019 10:3001.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921991Дата и время вскрытия заявок Поставка зимних автошин отечественного и импортного производства на 2020 годСамара

    Подведение итогов не позднее

    11.10.2019 15:0011.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921991Подведение итогов не позднее Поставка зимних автошин отечественного и импортного производства на 2020 годСамара

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    11.10.201911.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921991Подведение итогов не позднее Поставка зимних автошин отечественного и импортного производства на 2020 годСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка зимних автошин отечественного и импортного производства на 2020 год

    Начальная цена

    1 825 569,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Самара, ул. Авроры, 114А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставленный товар в течение 120 календарных дней, но не раннее чем через 45 календарных дней с момента подписания товарной накладной Сторонами на основании выставленного Поставщиком счета – фактуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО СНГЕО
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Адрес местонахождения

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Классификатор ОКПД2

    22.11.13.110

    Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей новые

    22.11.11.000

    Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    19.09.2019

    Закупочная документация

    26.09.2019

    Техническое задание

    26.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка зимних автошин отечественного и импортного производства на 2020 год"

    Кол-во: 0

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