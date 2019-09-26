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Номер извещения
31908316312
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Установка контейнерных площадок 76р.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 10:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
Контактный телефон
+7 3467 36-19-14
Факс
+7 3467 36-19-06
Адрес электронной почты
ugrakor@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышкин Владимир Васильевич
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Установка контейнерных площадок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 15:00 GMT +326.09.2019 15:0026.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908316312Дата и время окончания срока приема заявок Установка контейнерных площадокХанты-Мансийский
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 15:1026.09.2019 15:1026.09.2019 15:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908316312Дата и время вскрытия заявок Установка контейнерных площадокХанты-Мансийский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Установка контейнерных площадок
Начальная цена
350 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ханты-Мансийск ул. Студенческая 15б, 17б, 25.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
Адрес местонахождения
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
43.29
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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