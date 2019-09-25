Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: Оплата Работ производится Заказчиком за выполненные надлежащим образом и принятые Работы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком 2 (двух) экземпляров Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при условии предоставления 1 (одного) оригинала счета и 1 (одного) оригинала счета-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах как в случае возможного осуществления промежуточных расчетов по настоящему Договору (поэтапной оплаты), так и в случае выполнения Работ. Сроки выполнения работ: 30 (Тридцать) календарных дней, с момента подписания Акта приёма-передачи Объекта.