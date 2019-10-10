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Номер извещения
31908316265
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка листов Б-ПН-О ГОСТ 19903-2015 12Х18Н10Т-М2б...М4б ГОСТ 7350-77, МКК-уд.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 10:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-73-55
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
onr940@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Обухова Наталья Рашидовна
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка листов Б-ПН-О ГОСТ 19903-2015 12Х18Н10Т-М2б...М4б ГОСТ 7350-77, МКК-уд.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка листов Б-ПН-О ГОСТ 19903-2015 12Х18Н10Т-М2б...М4б ГОСТ 7350-77, МКК-уд.
Начальная цена
65 463 744,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 309 274,88 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
24.10.33.000
24.10.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 206
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