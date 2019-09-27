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    Главная / Торги / Поставка Бочкового насоса F424S-43/37Z-1000FEP»

    Поставка Бочкового насоса F424S-43/37Z-1000FEP»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921988Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Бочкового насосаНоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП921988

    Уникальный номер закупки

    п. 7.22 ЗМС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Бочкового насоса F424S-43/37Z-1000FEP»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 09:40

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-16-20

    Адрес электронной почты

    Kucherenko.VO@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кучеренко Виктор Олегович

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Бочкового насоса

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.09.2019 12:00 GMT +327.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921988Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Бочкового насосаНоябрьск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Поставка Бочкового насоса

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    Не указан

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