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Номер извещения
ГП921988
Уникальный номер закупки
п. 7.22 ЗМС
Наименование закупки
Поставка Бочкового насоса F424S-43/37Z-1000FEP»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 09:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Почтовый адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Контактный телефон
+7 3496 37-16-20
Адрес электронной почты
Kucherenko.VO@yamal.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кучеренко Виктор Олегович
Место рассмотрения заявок
Ноябрьск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Бочкового насоса
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 12:00 GMT +327.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921988Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Бочкового насосаНоябрьск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка Бочкового насоса
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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