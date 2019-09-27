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    Главная / Торги / Поставка авиатоплива ТС-1 для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» в аэропорт Минеральные Воды

    Поставка авиатоплива ТС-1 для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» в аэропорт Минеральные Воды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 06:0027.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908316200Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиатоплива ТС-1 в аэропорту Минеральные Воды ЯкутскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908316200

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка авиатоплива ТС-1 для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» в аэропорт Минеральные Воды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 09:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация скан

    Документация word

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
    Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

    Юридический адрес

    677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,

    Почтовый адрес

    677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9

    Контактный телефон

    +7 4112 49-12-27

    Факс

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    Адрес электронной почты

    Bubyakin.Danil@yakutia.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Бубякин Данил Данилович

    Место рассмотрения предложений

    Якутск

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка авиатоплива ТС-1 в аэропорту Минеральные Воды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.09.2019 06:00 GMT +327.09.2019 06:0027.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908316200Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиатоплива ТС-1 в аэропорту Минеральные Воды Якутск

    Дата и время вскрытия заявок

    27.09.2019 06:0027.09.2019 06:0027.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908316200Дата и время вскрытия заявок Поставка авиатоплива ТС-1 в аэропорту Минеральные Воды Якутск

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2019 06:0030.09.2019 06:0030.09.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908316200Подведение итогов не позднее Поставка авиатоплива ТС-1 в аэропорту Минеральные Воды Якутск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201930.09.2019 06:0030.09.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908316200Подведение итогов не позднее Поставка авиатоплива ТС-1 в аэропорту Минеральные Воды Якутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка авиатоплива ТС-1 в аэропорту Минеральные Воды

    Начальная цена

    21 167 090,21

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
    Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

    Адрес местонахождения

    677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,

    677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9

    Классификатор ОКПД2

    46.71.1

    Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами"

    Кол-во: 355.96

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