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    Главная / Торги / Выполнение работ по «Капитальному ремонту трубопроводов ППМ котельной №35, безканальной прокладки п. Калининец участок № 15 от ТК-5 до ТК-7 (2Ду100, L=49,5м) и канальной прокладки участок № 32 (2Ду100, L=92м), расположенной по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, с. Петровское».

    Выполнение работ по «Капитальному ремонту трубопроводов ППМ котельной №35, безканальной прокладки п. Калининец участок № 15 от ТК-5 до ТК-7 (2Ду100, L=49,5м) и канальной прокладки участок № 32 (2Ду100, L=92м), расположенной по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, с. Петровское».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 08:0027.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908316315Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по «Капитальному ремонту трубопроводов ППМ котельной №35, безканальной прокладки п. Калининец участок № 15 от ТК-5 до ТК-7 (2Ду100, L=49,5м) и канальной прокладки участок № 32 (2Ду100, L=92м), расположенной по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, с. Петровское»Наро-ФоминскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908316315

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по «Капитальному ремонту трубопроводов ППМ котельной №35, безканальной прокладки п. Калининец участок № 15 от ТК-5 до ТК-7 (2Ду100, L=49,5м) и канальной прокладки участок № 32 (2Ду100, L=92м), расположенной по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, с. Петровское».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 10:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры МУП ТЕПЛОСЕТЬ

    Юридический адрес

    143300, Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминск, Новикова, 4А

    Почтовый адрес

    143300, Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминск, Новикова, 4А

    Контактный телефон

    +7 496 343-06-58

    Факс

    Адрес электронной почты

    esin@nf-teplo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Еремин Сергей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Наро-Фоминск

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по «Капитальному ремонту трубопроводов ППМ котельной №35, безканальной прокладки п. Калининец участок № 15 от ТК-5 до ТК-7 (2Ду100, L=49,5м) и канальной прокладки участок № 32 (2Ду100, L=92м), расположенной по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, с. Петровское»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201930.09.2019 20:3030.09.2019 20:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908316315Подведение итогов не позднее Выполнение работ по «Капитальному ремонту трубопроводов ППМ котельной №35, безканальной прокладки п. Калининец участок № 15 от ТК-5 до ТК-7 (2Ду100, L=49,5м) и канальной прокладки участок № 32 (2Ду100, L=92м), расположенной по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, с. Петровское»Наро-Фоминск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по «Капитальному ремонту трубопроводов ППМ котельной №35, безканальной прокладки п. Калининец участок № 15 от ТК-5 до ТК-7 (2Ду100, L=49,5м) и канальной прокладки участок № 32 (2Ду100, L=92м), расположенной по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, с. Петровское»

    Начальная цена

    1 640 623,49

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией закупки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией закупкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией закупки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ТЕПЛОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры МУП ТЕПЛОСЕТЬ

    Адрес местонахождения

    143300, Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминск, Новикова, 4А

    Классификатор ОКПД2

    42.21.22

    Работы строительные по прокладке местных трубопроводов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.9

    Строительство прочих инженерных сооружений

    Документация лота

    Документация

    19.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство прочих инженерных сооружений"

    Кол-во: 0

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