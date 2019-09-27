Выполнение работ по «Капитальному ремонту трубопроводов ППМ котельной №35, безканальной прокладки п. Калининец участок № 15 от ТК-5 до ТК-7 (2Ду100, L=49,5м) и канальной прокладки участок № 32 (2Ду100, L=92м), расположенной по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, с. Петровское».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908316315 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по «Капитальному ремонту трубопроводов ППМ котельной №35, безканальной прокладки п. Калининец участок № 15 от ТК-5 до ТК-7 (2Ду100, L=49,5м) и канальной прокладки участок № 32 (2Ду100, L=92м), расположенной по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, с. Петровское». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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