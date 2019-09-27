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Номер извещения
31908316315
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по «Капитальному ремонту трубопроводов ППМ котельной №35, безканальной прокладки п. Калининец участок № 15 от ТК-5 до ТК-7 (2Ду100, L=49,5м) и канальной прокладки участок № 32 (2Ду100, L=92м), расположенной по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, с. Петровское».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 10:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143300, Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминск, Новикова, 4А
Почтовый адрес
143300, Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминск, Новикова, 4А
Контактный телефон
+7 496 343-06-58
Факс
Адрес электронной почты
esin@nf-teplo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Еремин Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Наро-Фоминск
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Выполнение работ по «Капитальному ремонту трубопроводов ППМ котельной №35, безканальной прокладки п. Калининец участок № 15 от ТК-5 до ТК-7 (2Ду100, L=49,5м) и канальной прокладки участок № 32 (2Ду100, L=92м), расположенной по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, с. Петровское»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.201930.09.2019 20:3030.09.2019 20:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908316315Подведение итогов не позднее Выполнение работ по «Капитальному ремонту трубопроводов ППМ котельной №35, безканальной прокладки п. Калининец участок № 15 от ТК-5 до ТК-7 (2Ду100, L=49,5м) и канальной прокладки участок № 32 (2Ду100, L=92м), расположенной по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, с. Петровское»Наро-Фоминск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по «Капитальному ремонту трубопроводов ППМ котельной №35, безканальной прокладки п. Калининец участок № 15 от ТК-5 до ТК-7 (2Ду100, L=49,5м) и канальной прокладки участок № 32 (2Ду100, L=92м), расположенной по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, с. Петровское»
Начальная цена
1 640 623,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией закупки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией закупкиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
МУП ТЕПЛОСЕТЬ
Все закупки и тендеры МУП ТЕПЛОСЕТЬ
Адрес местонахождения
143300, Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминск, Новикова, 4А
42.21.22
42.9
Документация лота
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