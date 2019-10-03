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Номер извещения
31908316121
Уникальный номер закупки
266
Наименование закупки
строительство сети водопровода от существующей сети водопровода Д-300 мм по ул. Краснофлотская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Краснофлотская, 30б и строительство сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения Д-150 мм жилого дома по ул. Краснофлотская, 28 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Краснофлотская, 30б
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 09:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
Почтовый адрес
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Контактный телефон
+7 342 201-71-54
Факс
+7 342 201-71-44
Адрес электронной почты
lobanov.e.p@novogor.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лобанов Евгений Петрович
Место рассмотрения предложений
Пермь
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Строительство сети водопровода от существующей сети водопровода Д-300мм по ул. Краснофлотская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Краснофлотская, 30б. Строительство сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения Д-150мм жилого дома по ул. Краснофлотская, 28 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Краснофлотская, 30б
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.10.201914.10.2019 15:0014.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908316121Подведение итогов не позднее Строительство сети водопровода от существующей сети водопровода Д-300мм по ул. Краснофлотская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Краснофлотская, 30б. Строительство сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения Д-150мм жилого дома по ул. Краснофлотская, 28 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Краснофлотская, 30бПермь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство сети водопровода от существующей сети водопровода Д-300мм по ул. Краснофлотская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Краснофлотская, 30б. Строительство сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения Д-150мм жилого дома по ул. Краснофлотская, 28 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Краснофлотская, 30б
Начальная цена
3 221 061,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Приложениями 1, 1.2. Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ПермьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
42.21.12
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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