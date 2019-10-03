строительство сети водопровода от существующей сети водопровода Д-300 мм по ул. Краснофлотская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Краснофлотская, 30б и строительство сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения Д-150 мм жилого дома по ул. Краснофлотская, 28 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Краснофлотская, 30б

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908316121 Уникальный номер закупки 266 Номер закупки Наименование закупки строительство сети водопровода от существующей сети водопровода Д-300 мм по ул. Краснофлотская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Краснофлотская, 30б и строительство сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения Д-150 мм жилого дома по ул. Краснофлотская, 28 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Краснофлотская, 30б Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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