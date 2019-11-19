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Номер извещения
ГП921984
Уникальный номер закупки
(п. 7.27. ЗМС)
Наименование закупки
Поставка Комплект инструментов для ГПА (п. 7.27. ЗМС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 09:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Почтовый адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Контактный телефон
+7 3496 37-16-20
Адрес электронной почты
Belyaeva.YuS@yamal.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляева Юлия Стефановна
Место рассмотрения заявок
Ноябрьск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Комплект инструментов для ГПА (п. 7.27. ЗМС)
Дата и время окончания срока приема заявок
19.11.2019 12:00 GMT +319.11.2019 12:0019.11.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921984Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Комплект инструментов для ГПА (п. 7.27. ЗМС)Ноябрьск
Текущий статус
Процедура отменена
Предмет договора
Поставка Комплект инструментов для ГПА (п. 7.27. ЗМС)
Официальный сайт, на котором размещена документация
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