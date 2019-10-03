строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Бабушкина до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Карпинского, 14 и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-300 мм по ул. Бабушкина до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Карпинского, 14

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908316082 Уникальный номер закупки 265 Номер закупки Наименование закупки строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Бабушкина до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Карпинского, 14 и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-300 мм по ул. Бабушкина до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Карпинского, 14 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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