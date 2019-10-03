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    Главная / Торги / строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Бабушкина до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Карпинского, 14 и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-300 мм по ул. Бабушкина до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Карпинского, 14

    строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Бабушкина до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Карпинского, 14 и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-300 мм по ул. Бабушкина до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Карпинского, 14

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 15:0003.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908316082Дата и время окончания срока приема заявок Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Бабушкина до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Карпинского, 14. Строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-300 мм по ул. Бабушкина до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Карпинского, 14ПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908316082

    Уникальный номер закупки

    265

    Номер закупки

    Наименование закупки

    строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Бабушкина до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Карпинского, 14 и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-300 мм по ул. Бабушкина до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Карпинского, 14

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 09:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    Почтовый адрес

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Контактный телефон

    +7 342 201-71-54

    Факс

    +7 342 201-71-44

    Адрес электронной почты

    lobanov.e.p@novogor.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лобанов Евгений Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Ключевые слова:

    строительство

    Список лотов

    Лот 1

    Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Бабушкина до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Карпинского, 14. Строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-300 мм по ул. Бабушкина до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Карпинского, 14

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.201914.10.2019 15:0014.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908316082Подведение итогов не позднее Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Бабушкина до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Карпинского, 14. Строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-300 мм по ул. Бабушкина до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Карпинского, 14Пермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Бабушкина до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Карпинского, 14. Строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-300 мм по ул. Бабушкина до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Карпинского, 14

    Начальная цена

    1 820 258,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Приложениями 1, 1.2. Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ПермьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Приложениями 1, 1.2. Закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    42.21.12

    Трубопроводы местные для жидкостей и газа

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием"

    Кол-во: 1

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