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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908315960
Уникальный номер закупки
184/50/2019
Наименование закупки
Право заключения договора на оказание услуг расчетно-кассового центра при переходе на прямые договоры с населением
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 09:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143989, Российская Федерация, Московская область, Балашиха, мкр. Керамик Железнодорожный пр., стр. 23
Почтовый адрес
143989, Российская Федерация, Московская область, Балашиха, мкр. Керамик Железнодорожный пр., стр. 23
Контактный телефон
+7 495 522-34-92
Факс
+7 495 522-34-92
Адрес электронной почты
zakupki@moegaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мухина Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Закупки и тендеры Услуги вспомогательные прочие по отношению к финансовым услугам, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг расчетно-кассового центра при переходе на прямые договоры с населением.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг расчетно-кассового центра при переходе на прямые договоры с населением.
Начальная цена
7 307 713,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора (dogovor.doc) В соответствии с Техническим заданием (tz.doc)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора (dogovor.doc) В соответствии с Техническим заданием (tz.doc)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
143989, Российская Федерация, Московская область, Балашиха, мкр. Керамик Железнодорожный пр., стр. 23
66.19.99.130
66.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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