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    Главная / Торги / Право заключения договора на оказание услуг расчетно-кассового центра при переходе на прямые договоры с населением

    Право заключения договора на оказание услуг расчетно-кассового центра при переходе на прямые договоры с населением

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908315960Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг расчетно-кассового центра при переходе на прямые договоры с населением.БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908315960

    Уникальный номер закупки

    184/50/2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора на оказание услуг расчетно-кассового центра при переходе на прямые договоры с населением

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 09:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСОБЛЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО МОЭГ

    Юридический адрес

    143989, Российская Федерация, Московская область, Балашиха, мкр. Керамик Железнодорожный пр., стр. 23

    Почтовый адрес

    143989, Российская Федерация, Московская область, Балашиха, мкр. Керамик Железнодорожный пр., стр. 23

    Контактный телефон

    +7 495 522-34-92

    Факс

    +7 495 522-34-92

    Адрес электронной почты

    zakupki@moegaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мухина Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Услуги вспомогательные прочие по отношению к финансовым услугам, кроме страхования и пенсионного обеспечения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг расчетно-кассового центра при переходе на прямые договоры с населением.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.201904.10.2019 09:0004.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908315960Подведение итогов не позднее Оказание услуг расчетно-кассового центра при переходе на прямые договоры с населением.Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг расчетно-кассового центра при переходе на прямые договоры с населением.

    Начальная цена

    7 307 713,29

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора (dogovor.doc) В соответствии с Техническим заданием (tz.doc)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (dogovor.doc) В соответствии с Техническим заданием (tz.doc)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (dogovor.doc)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МОЭГ
    Все закупки и тендеры АО МОЭГ

    Адрес местонахождения

    143989, Российская Федерация, Московская область, Балашиха, мкр. Керамик Железнодорожный пр., стр. 23

    Классификатор ОКПД2

    66.19.99.130

    Услуги по приему платежей физических лиц платежными агентами

    Классификатор ОКВЭД2

    66.19

    Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения"

    Кол-во: 1

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