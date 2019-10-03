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    Главная / Торги / Организация корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром"

    Организация корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 09:0003.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921977Дата и время окончания срока приема заявок Организация корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром"629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921977

    Уникальный номер закупки

    02-0178-19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Организация корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 08:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация № 02-0178-19 (19.09.19)

    Извещение № 02-0178-19 (17.10.19)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Контактный телефон

    +7 34949 3-32-81

    Факс

    +7 34949 3-31-13

    Адрес электронной почты

    tender@sngp.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Креймер Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Организация корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 09:00 GMT +303.10.2019 09:0003.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921977Дата и время окончания срока приема заявок Организация корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром"629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 09:0003.10.2019 09:0003.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921977Дата и время вскрытия заявок Организация корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром"629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 10:0018.10.2019 10:0018.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921977Подведение итогов не позднее Организация корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром"629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 10:0018.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921977Подведение итогов не позднее Организация корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром"629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Организация корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром"

    Начальная цена

    103 566 065,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией о запросе предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о запросе предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    56.29.19

    Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Организация корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром""

    Кол-во: 0

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