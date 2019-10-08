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    Главная / Торги / Поставка счетчика портативного однофазного эталонного и прибора энергетика многофункционального портативного для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт»

    Поставка счетчика портативного однофазного эталонного и прибора энергетика многофункционального портативного для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 08:0008.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921996Дата и время окончания срока приема заявок Поставка счетчика портативного однофазного эталонного и прибора энергетика многофункционального портативного для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт»КемеровоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921996

    Уникальный номер закупки

    19/КЭС/0052

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка счетчика портативного однофазного эталонного и прибора энергетика многофункционального портативного для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 09:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Техническое задание

    договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Юридический адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    Почтовый адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Контактный телефон

    +7 3842 71-95-28

    Факс

    +7 3842 71-95-28

    Адрес электронной почты

    kes.zakupki@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурская Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Закупки и тендеры Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих излучений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка счетчика портативного однофазного эталонного и прибора энергетика многофункционального портативного для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2019 08:00 GMT +308.10.2019 08:0008.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921996Дата и время окончания срока приема заявок Поставка счетчика портативного однофазного эталонного и прибора энергетика многофункционального портативного для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт»Кемерово

    Подведение итогов не позднее

    14.10.2019 11:0014.10.2019 11:0014.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921996Подведение итогов не позднее Поставка счетчика портативного однофазного эталонного и прибора энергетика многофункционального портативного для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт»Кемерово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.201914.10.2019 11:0014.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921996Подведение итогов не позднее Поставка счетчика портативного однофазного эталонного и прибора энергетика многофункционального портативного для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт»Кемерово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка счетчика портативного однофазного эталонного и прибора энергетика многофункционального портативного для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт»

    Начальная цена

    469 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    650036, Кемеровская область, город Кемерово, проспект Ленина, 90/4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течение 60 календарных дней с момента поставки и предоставления Поставщиком оригиналов документов
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Адрес местонахождения

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Классификатор ОКПД2

    26.51.4

    Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих излучений

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.4

    Производство приборов и аппаратуры для измерения электрических величин или ионизирующих излучений

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прибор энергетика многофункциональный портативный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Счетчик портативный однофазный эталонный"

    Кол-во: 4

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