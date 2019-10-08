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Номер извещения
ГП921996
Уникальный номер закупки
19/КЭС/0052
Наименование закупки
Поставка счетчика портативного однофазного эталонного и прибора энергетика многофункционального портативного для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 09:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,
Почтовый адрес
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4
Контактный телефон
+7 3842 71-95-28
Факс
+7 3842 71-95-28
Адрес электронной почты
kes.zakupki@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Гурская Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Кемерово
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Поставка счетчика портативного однофазного эталонного и прибора энергетика многофункционального портативного для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 08:00 GMT +308.10.2019 08:0008.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921996Дата и время окончания срока приема заявок Поставка счетчика портативного однофазного эталонного и прибора энергетика многофункционального портативного для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт»Кемерово
Подведение итогов не позднее
14.10.2019 11:0014.10.2019 11:0014.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921996Подведение итогов не позднее Поставка счетчика портативного однофазного эталонного и прибора энергетика многофункционального портативного для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт»Кемерово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка счетчика портативного однофазного эталонного и прибора энергетика многофункционального портативного для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт»
Начальная цена
469 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
650036, Кемеровская область, город Кемерово, проспект Ленина, 90/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
Адрес местонахождения
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4
26.51.4
26.51.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 4
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