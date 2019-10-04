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    Главная / Торги / Закупка траверс в количестве 7 шт.

    Закупка траверс в количестве 7 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921979Дата и время окончания срока приема заявок Закупка траверсы г/п 8т (ч.518.133184сб) в количестве 2 шт.ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921979

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка траверс в количестве 7 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 08:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Техзадание на траверсу гп 8т

    чертежи на траверсу гп 8т

    Техзадание на траверсу гп 10т

    Чертежи на траверсу гп 10т

    Техзадание на траверсу гп 40т

    Чертежи на траверсу гп 40т

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-08-33

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    zorinang@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зорина Надежда Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка траверсы г/п 40т (ч.518.138868ВО) в количестве 1 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 11:00 GMT +304.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921979Дата и время окончания срока приема заявок Закупка траверсы г/п 40т (ч.518.138868ВО) в количестве 1 шт.Ижевск

    Дата и время вскрытия заявок

    04.10.2019 11:0004.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921979Дата и время вскрытия заявок Закупка траверсы г/п 40т (ч.518.138868ВО) в количестве 1 шт.Ижевск

    Подведение итогов не позднее

    29.11.2019 11:0029.11.2019 11:0029.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921979Подведение итогов не позднее Закупка траверсы г/п 40т (ч.518.138868ВО) в количестве 1 шт.Ижевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.11.201929.11.2019 11:0029.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921979Подведение итогов не позднее Закупка траверсы г/п 40т (ч.518.138868ВО) в количестве 1 шт.Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка траверсы г/п 40т (ч.518.138868ВО) в количестве 1 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Траверса г/п 40т (ч.518.138868ВО) в количестве 1 шт..

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка до склада Заказчика: 426006, УР, г. Ижевск, ул. Новоажимова,6, ПАО "Ижсталь".Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена без НДС с транспортными расходами по доставке на склад Заказчика. Предпочтительные условия оплаты - 60 дней с даты поставки. Срок поставки - октябрь 2019г.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.22.20

    Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Траверса г/п 40т (ч.518.138868ВО)"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Закупка траверсы г/п 10т (ч.518.132540сб) в количестве 4 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 11:00 GMT +304.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921979Дата и время окончания срока приема заявок Закупка траверсы г/п 10т (ч.518.132540сб) в количестве 4 шт.Ижевск

    Дата и время вскрытия заявок

    04.10.2019 11:0004.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921979Дата и время вскрытия заявок Закупка траверсы г/п 10т (ч.518.132540сб) в количестве 4 шт.Ижевск

    Подведение итогов не позднее

    29.11.2019 11:0029.11.2019 11:0029.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921979Подведение итогов не позднее Закупка траверсы г/п 10т (ч.518.132540сб) в количестве 4 шт.Ижевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.11.201929.11.2019 11:0029.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921979Подведение итогов не позднее Закупка траверсы г/п 10т (ч.518.132540сб) в количестве 4 шт.Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка траверсы г/п 10т (ч.518.132540сб) в количестве 4 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Траверса г/п 10т (ч.518.132540сб) в количестве 4 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка до склада Заказчика: 426006, УР, г. Ижевск, ул. Новоажимова,6, ПАО "Ижсталь".Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена без НДС с транспортными расходами по доставке на склад Заказчика. Предпочтительные условия оплаты - 60 дней с даты поставки. Срок поставки - октябрь 2019г.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.22.20

    Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Траверса г/п 10т (ч.518.132540сб)"

    Кол-во: 4

    Лот 3

    Закупка траверсы г/п 8т (ч.518.133184сб) в количестве 2 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 11:00 GMT +304.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921979Дата и время окончания срока приема заявок Закупка траверсы г/п 8т (ч.518.133184сб) в количестве 2 шт.Ижевск

    Дата и время вскрытия заявок

    04.10.2019 11:0004.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921979Дата и время вскрытия заявок Закупка траверсы г/п 8т (ч.518.133184сб) в количестве 2 шт.Ижевск

    Подведение итогов не позднее

    29.11.2019 11:0029.11.2019 11:0029.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921979Подведение итогов не позднее Закупка траверсы г/п 8т (ч.518.133184сб) в количестве 2 шт.Ижевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.11.201929.11.2019 11:0029.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921979Подведение итогов не позднее Закупка траверсы г/п 8т (ч.518.133184сб) в количестве 2 шт.Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка траверсы г/п 8т (ч.518.133184сб) в количестве 2 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Траверса г/п 8т (ч.518.133184сб) в количестве 2 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка до склада Заказчика: 426006, УР, г. Ижевск, ул. Новоажимова,6, ПАО "Ижсталь".Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена без НДС с транспортными расходами по доставке на склад Заказчика. Предпочтительные условия оплаты - 60 дней с даты поставки. Срок поставки - октябрь 2019г.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.22.20

    Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Траверса г/п 8т (ч.518.133184сб) "

    Кол-во: 2

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