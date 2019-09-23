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    Главная / Торги / Продажа образовавшегося лома черных металлов (2 лота)

    Продажа образовавшегося лома черных металлов (2 лота)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 08:0023.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921976Дата и время окончания срока приема заявок Лом черных металлов категории 5Б26 - 10 000 кг (засор – 1%) (обрезь листа, днищ (кольца), трубы).ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921976

    Уникальный номер закупки

    534-564/19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа образовавшегося лома черных металлов (2 лота)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 07:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Типовой договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-06-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Stanislav.Shishkin@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишкин Станислав Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    лом, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Лом черных металлов категории смешанный - 250 000 кг (в т.ч. 13А - 3 000 кг) (засор – 1%) (необходима частичная подрезка).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921976Подведение итогов не позднее Лом черных металлов категории смешанный - 250 000 кг (в т.ч. 13А - 3 000 кг) (засор – 1%) (необходима частичная подрезка).Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лом черных металлов категории смешанный - 250 000 кг (в т.ч. 13А - 3 000 кг) (засор – 1%) (необходима частичная подрезка).

    Начальная цена

    11,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    38.11.1

    Услуги по сбору неопасных отходов, пригодных для повторного использования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом черных металлов категории смешанный (в т.ч. 13А) (засор – 1%)."

    Кол-во: 250000

    Лот 2

    Лом черных металлов категории 5Б26 - 10 000 кг (засор – 1%) (обрезь листа, днищ (кольца), трубы).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921976Подведение итогов не позднее Лом черных металлов категории 5Б26 - 10 000 кг (засор – 1%) (обрезь листа, днищ (кольца), трубы).Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лом черных металлов категории 5Б26 - 10 000 кг (засор – 1%) (обрезь листа, днищ (кольца), трубы).

    Начальная цена

    65,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    38.11.1

    Услуги по сбору неопасных отходов, пригодных для повторного использования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом черных металлов категории 5Б26 (засор – 1%) "

    Кол-во: 10000

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