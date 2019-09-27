Поставка системы хранения данных DELL EMC ML3 для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс не предусмотрен. Срок оплаты не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания документов о приемке Товара. Цена Договора (стоимость товара) включает в себя: непосредственно стоимость товара, все расходы по упаковке и доставке Товара по адресу, указанному Покупателем, пусконаладочные работы, указанные в техническом задании, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, тары (упаковки), маркировки, расходы по страхованию, лицензированию, таможенному оформлению (в случае поставки импортного Товара), сертификации, гарантийному обслуживанию, а также налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи. Срок поставки: не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора. В этот срок Поставщик должен поставить товар и осуществить пуско-наладочные работы, предусмотренные техническим заданием