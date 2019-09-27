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Номер извещения
ГП921975
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка системы хранения данных DELL EMC ML3 для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос цен
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 07:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
Почтовый адрес
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
Контактный телефон
+7 902 798-80-52
Факс
+7 342 241-43-01
Адрес электронной почты
logunova@pngf.com
Ф.И.О. контактного лица
Логунова Инна Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка системы хранения данных DELL EMC ML3 для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 08:00 GMT +327.09.2019 08:0027.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921975Дата и время окончания срока приема заявок Поставка системы хранения данных DELL EMC ML3 для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2019 08:0027.09.2019 08:0027.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921975Дата и время вскрытия заявок Поставка системы хранения данных DELL EMC ML3 для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка системы хранения данных DELL EMC ML3 для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
Начальная цена
1 480 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка до адреса Покупателя силами и за счет Поставщика: г. Пермь, ул. Лодыгина, 34.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
26.20.15.000
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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