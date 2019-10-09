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Номер извещения
31908315604
Уникальный номер закупки
МИ-068-ТМЦ-19
Наименование закупки
МИ-068-ТМЦ-19 на поставку многофункционального калибратора-измерителя унифицированных сигналов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 07:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 173
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
yu.zuikova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зуйкова Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
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Поставка многофункционального калибратора-измерителя унифицированных сигналов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 16:00 GMT +309.10.2019 16:0009.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908315604Дата и время окончания срока приема заявок Поставка многофункционального калибратора-измерителя унифицированных сигналов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень
Подведение итогов не позднее
19.12.2019 12:0019.12.2019 12:0019.12.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908315604Подведение итогов не позднее Поставка многофункционального калибратора-измерителя унифицированных сигналов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка многофункционального калибратора-измерителя унифицированных сигналов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Начальная цена
1 434 982,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Приложения №1 и Приложения №2 к Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, д.31, Центральный склад ООО «Тюмень Водоканал».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
26.51.5
26.51.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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