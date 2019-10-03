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    Главная / Торги / Аптечки для оказания первой помощи

    Аптечки для оказания первой помощи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 13:0003.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921974Дата и время окончания срока приема заявок Аптечки первой помощи (автомобильные)Нижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921974

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аптечки для оказания первой помощи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 05:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Спецификация

    УПД

    Существенные условия

    Тех.задание

    Проект договра

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-49

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Tatyana.Maltseva@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцева Татьяна Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аптечки для оказания первой помощи работникам.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 13:00 GMT +303.10.2019 13:0003.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921974Дата и время окончания срока приема заявок Аптечки для оказания первой помощи работникам.Нижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2019 13:0027.12.2019 13:0027.12.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921974Подведение итогов не позднее Аптечки для оказания первой помощи работникам.Нижнеилимский район

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    27.12.201927.12.2019 13:0027.12.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921974Подведение итогов не позднее Аптечки для оказания первой помощи работникам.Нижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аптечки для оказания первой помощи работникам.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки - DDP склад грузополучателя (Incoterms 2010) в г. Железногорск-Илимский. Станция назначения при доставке железнодорожным транспортом: ст. Коршуниха-Ангарская ВСЖД, код станции 925701. При доставке автомобильным транспортом - г. Железногорск-Илимский, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, ул. Промышленная, 5. Срок поставки 30 дней после подписания договора и спецификацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100 % отсрочка платежа, в течение 60 (шестидесяти) дней с даты поставки Продукции. В стоимость продукции включена стоимость доставки, упаковки и транспортировки. Сумму распределять равномерно по всем позициям. Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа — рубль РФ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    21.20.24.170

    Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договра

    19.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аптечки для оказания первой помощи работникам"

    Кол-во: 234

    Лот 2

    Аптечки первой помощи (автомобильные)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 13:00 GMT +303.10.2019 13:0003.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921974Дата и время окончания срока приема заявок Аптечки первой помощи (автомобильные)Нижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2019 13:0027.12.2019 13:0027.12.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921974Подведение итогов не позднее Аптечки первой помощи (автомобильные)Нижнеилимский район

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    27.12.201927.12.2019 13:0027.12.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921974Подведение итогов не позднее Аптечки первой помощи (автомобильные)Нижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аптечки первой помощи (автомобильные)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки - DDP склад грузополучателя (Incoterms 2010) в г. Железногорск-Илимский. Станция назначения при доставке железнодорожным транспортом: ст. Коршуниха-Ангарская ВСЖД, код станции 925701. При доставке автомобильным транспортом - г. Железногорск-Илимский, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, ул. Промышленная, 5. Срок поставки 30 дней после подписания договора и спецификацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100 % отсрочка платежа, в течение 60 (шестидесяти) дней с даты поставки Продукции. В стоимость продукции включена стоимость доставки, упаковки и транспортировки. Сумму распределять равномерно по всем позициям. Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа — рубль РФ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    21.20.24.170

    Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    19.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аптечки для оказания первой помощи (автомобильная)"

    Кол-во: 218

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