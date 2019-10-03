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Номер извещения
ГП921974
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аптечки для оказания первой помощи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 05:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-61-49
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
Tatyana.Maltseva@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мальцева Татьяна Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аптечки для оказания первой помощи работникам.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 13:00 GMT +303.10.2019 13:0003.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921974Дата и время окончания срока приема заявок Аптечки для оказания первой помощи работникам.Нижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
27.12.2019 13:0027.12.2019 13:0027.12.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921974Подведение итогов не позднее Аптечки для оказания первой помощи работникам.Нижнеилимский район
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аптечки для оказания первой помощи работникам.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки - DDP склад грузополучателя (Incoterms 2010) в г. Железногорск-Илимский. Станция назначения при доставке железнодорожным транспортом: ст. Коршуниха-Ангарская ВСЖД, код станции 925701. При доставке автомобильным транспортом - г. Железногорск-Илимский, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, ул. Промышленная, 5. Срок поставки 30 дней после подписания договора и спецификацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
21.20.24.170
Документация лота
Кол-во: 234
Аптечки первой помощи (автомобильные)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 13:00 GMT +303.10.2019 13:0003.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921974Дата и время окончания срока приема заявок Аптечки первой помощи (автомобильные)Нижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
27.12.2019 13:0027.12.2019 13:0027.12.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921974Подведение итогов не позднее Аптечки первой помощи (автомобильные)Нижнеилимский район
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аптечки первой помощи (автомобильные)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки - DDP склад грузополучателя (Incoterms 2010) в г. Железногорск-Илимский. Станция назначения при доставке железнодорожным транспортом: ст. Коршуниха-Ангарская ВСЖД, код станции 925701. При доставке автомобильным транспортом - г. Железногорск-Илимский, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, ул. Промышленная, 5. Срок поставки 30 дней после подписания договора и спецификацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
21.20.24.170
Документация лота
Кол-во: 218
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