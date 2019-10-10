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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП921972
Уникальный номер закупки
2019-197
Наименование закупки
Поставка автошин для нужд ООО «Эльгауголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 04:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 19660
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Anna.Gasymova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Гасымова Анна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автошин для нужд ООО «Эльгауголь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 11:30 GMT +310.10.2019 11:3010.10.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921972Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин для нужд ООО «Эльгауголь"Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
26.11.2019 11:3026.11.2019 11:3026.11.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921972Подведение итогов не позднее Поставка автошин для нужд ООО «Эльгауголь"Нерюнгри
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автошин для нужд ООО «Эльгауголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Цена за единицу продукции должна включать стоимость транспортировки, упаковки и т.п. до станции назначения согласно отгрузочным реквизитам: КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ (включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток). DDP, ст. Верхнезейск ДВ ЖД (код 913206): Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108. В особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак (груз для ООО «Эльгауголь»). ПОВАГОННЫЕ ОТПРАВКИ DDP, ст. Верхнезейск ДВ ЖД (код 913206): Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», код 9559, ОКПО 13141274. ОТПРАВКА БАГАЖОМ DDP, ст. Улак (Амурская область): Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Условия поставки: - ООО «Азимут» (МСК, С-Пб, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тында, Хабаровск, Владивосток) и ООО «АЛК» (г.Благовещенск) (одно место отгрузки не должно превышать 100 кг и каждая партия отгрузки не должна превышать 400 кг). АВТОДОСТАВКА, ЖД ДОСТАВКА (КРЫТЫЕ ВАГОНЫ) - ООО «Продис-ДВ» (г. Благовещенск, контактное лицо Гензель Альфред Юрьевич, тел. 8-914-606-15-07) любой вес и объем. Адрес выгрузки ТМЦ: п. Горный, 4 км, склад БМТС Грузополучатель: ООО «Эльгауголь»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
22.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 2
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