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    Главная / Торги / Поставка автошин для нужд ООО «Эльгауголь"

    Поставка автошин для нужд ООО «Эльгауголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 11:3010.10.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921972Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин для нужд ООО «Эльгауголь"НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921972

    Уникальный номер закупки

    2019-197

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автошин для нужд ООО «Эльгауголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 04:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора поставки

    закупочная документация

    технические задания на автошины

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 19660

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Anna.Gasymova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гасымова Анна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автошин для нужд ООО «Эльгауголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2019 11:30 GMT +310.10.2019 11:3010.10.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921972Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин для нужд ООО «Эльгауголь"Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    26.11.2019 11:3026.11.2019 11:3026.11.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921972Подведение итогов не позднее Поставка автошин для нужд ООО «Эльгауголь"Нерюнгри

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    26.11.201926.11.2019 11:3026.11.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921972Подведение итогов не позднее Поставка автошин для нужд ООО «Эльгауголь"Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автошин для нужд ООО «Эльгауголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена за единицу продукции должна включать стоимость транспортировки, упаковки и т.п. до станции назначения согласно отгрузочным реквизитам: КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ (включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток). DDP, ст. Верхнезейск ДВ ЖД (код 913206): Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108. В особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак (груз для ООО «Эльгауголь»). ПОВАГОННЫЕ ОТПРАВКИ DDP, ст. Верхнезейск ДВ ЖД (код 913206): Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», код 9559, ОКПО 13141274. ОТПРАВКА БАГАЖОМ DDP, ст. Улак (Амурская область): Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Условия поставки: - ООО «Азимут» (МСК, С-Пб, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тында, Хабаровск, Владивосток) и ООО «АЛК» (г.Благовещенск) (одно место отгрузки не должно превышать 100 кг и каждая партия отгрузки не должна превышать 400 кг). АВТОДОСТАВКА, ЖД ДОСТАВКА (КРЫТЫЕ ВАГОНЫ) - ООО «Продис-ДВ» (г. Благовещенск, контактное лицо Гензель Альфред Юрьевич, тел. 8-914-606-15-07) любой вес и объем. Адрес выгрузки ТМЦ: п. Горный, 4 км, склад БМТС Грузополучатель: ООО «Эльгауголь»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Срок поставки до 01.12.2019 г. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя - базис поставки ст. Верхнезейск ДВ ЖД либо ст. Улак ДВ ЖД (согласно отгруз.реквизитам - см.закупочную документацию п.2.3). Обязательное наличие копии сертификата качества (в случаях, когда товар подлежит обязательной сертификации, либо имеется добровольная сертификация) при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    22.11

    Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автокамера 29.5-25"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Автокамера 16.00-24"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Автокамера 12.00-24"

    Кол-во: 40

    "Позиция 4"

    "Автошина 23x8,50-12 Mitas 115A4 10PR SK-02 в комплекте с камерой и ободной лентой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Автошина 14-17,5 Solideal Hauler Hasks 155A2 14PR в комплекте с камерой и ободной лентой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Автошина 275/70R16 Bridgestone Dueler (летняя) H/T 840 D680 114H (TL)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Автошина 11.00R20 BOTO BT-118 в комплекте с камерой и ободной лентой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Автошина 10.00 R20 (280х508) Омскшина И-281 У4 НС16 в комплекте с камерой и ободной лентой"

    Кол-во: 11

    "Позиция 9"

    "Автошина 12.00R20 (320R508) ИД-304 НС18 У4 в комплекте с камерой и ободной лентой"

    Кол-во: 22

    "Позиция 10"

    "Автошина 1200-500-508 ИД-П-284 нс16 156F в комплекте с камерой и ободной лентой"

    Кол-во: 40

    "Позиция 11"

    "Кольцо O-Ring 35x10 шинное, уплотнительное (резинотехническое)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Автошина 445/65R22,5 169F AR-01 MITAS в компллекте с камерой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Автошина 10.0/75-15.3 Petlas 126/A8 12PR IND15 TL в комплекте с камерой и ободной лентой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Автошина 23.1-26 SEHA 14PR KNK 77 166A8 (TL) в комплекте с уплотнительным кольцом"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Автошина 425/85R21 Нижнекамскшина Кама-1260-1 156G НС18 в комплекте с камерой и ободной лентой"

    Кол-во: 58

    "Позиция 16"

    "Автошина 315/80 R22.5 Michelin X-Works XDY"

    Кол-во: 44

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