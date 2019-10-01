АО «Зарубежнефть» объявляет запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению правовой, финансовой и налоговой экспертизы по Блоку (Египет).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908319660 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки АО «Зарубежнефть» объявляет запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению правовой, финансовой и налоговой экспертизы по Блоку (Египет). Валюта процедуры USD Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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