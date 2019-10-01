www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908319660
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
АО «Зарубежнефть» объявляет запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению правовой, финансовой и налоговой экспертизы по Блоку (Египет).
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 19:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Почтовый адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 748-64-24 доб. 3052
Факс
+7 495 748-64-23
Адрес электронной почты
SPostnikova@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Постникова Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению правовой, финансовой и налоговой экспертизы по Блоку (Египет)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 10:00 GMT +301.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908319660Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению правовой, финансовой и налоговой экспертизы по Блоку (Египет)Москва
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 10:0001.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908319660Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению правовой, финансовой и налоговой экспертизы по Блоку (Египет)Москва
Подведение итогов не позднее
24.10.2019 18:0024.10.2019 18:0024.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908319660Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению правовой, финансовой и налоговой экспертизы по Блоку (Египет)Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению правовой, финансовой и налоговой экспертизы по Блоку (Египет)
Начальная цена
55 000,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией о закупке и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Документацией о закупке и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Зарубежнефть
Все закупки и тендеры Зарубежнефть
Адрес местонахождения
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
70.22.1
70.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.