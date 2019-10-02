Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора. в течение 15 (пятнадцати) дней на основании выставляемого Поставщиком счета, оформленного в соответствии с подписанной Сторонами товарной накладной, при условии поступления денежных средств из федерального бюджета.