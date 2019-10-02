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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908315125
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка электротехнических изделий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 18:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125212, Г МОСКВА, Ш ГОЛОВИНСКОЕ, 8, 2А,
Почтовый адрес
125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а.
Контактный телефон
+7 495 969-26-17 доб. 1113
Факс
+7 495 787-60-58
Адрес электронной почты
fadeeva@apkpro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фадеева Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электротехнических изделий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 10:00 GMT +302.10.2019 10:0002.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908315125Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнических изделийМосква
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2019 10:0002.10.2019 10:0002.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908315125Дата и время вскрытия заявок Поставка электротехнических изделийМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротехнических изделий
Начальная цена
359 803,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4355
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Часовая, д. 21БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГАОУ ДПО «АКАДЕМИЯ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»
Все закупки и тендеры ФГАОУ ДПО «АКАДЕМИЯ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»
Адрес местонахождения
125212, Г МОСКВА, Ш ГОЛОВИНСКОЕ, 8, 2А,
125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а.
27.90
27.90
Документация лота
Кол-во: 4355
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