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Номер извещения
31908314821
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бензина автомобильного АИ-92
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 17:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 499 912-82-78
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
V.Chajkovskij@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Чайковский Виктор Иванович
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бензина автомобильного АИ-92
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 10:00 GMT +326.09.2019 10:0026.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908314821Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бензина автомобильного АИ-92 г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 10:0026.09.2019 10:0026.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908314821Дата и время вскрытия заявок Поставка бензина автомобильного АИ-92 г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бензина автомобильного АИ-92
Начальная цена
4 563 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и проектом договора (раздел 8 документации о закупке)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и проектом договора (раздел 8 документации о закупке)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
19.20.21.125
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 130
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