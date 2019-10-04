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Номер извещения
ГП921955
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку жидкого технического кислорода по ГОСТ 6331–78 для нужд ЗАО «НЗЛ» на производственные площадки, находящиеся по адресам: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 51 и ул. Зыбинская, д. 3, литера А.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 17:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Контактный телефон
+7 812 372-55-81 доб. 5094
Факс
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Адрес электронной почты
m.gandyukhin@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гандюхин Максим Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка жидкого технического кислорода по ГОСТ 6331–78 для нужд ЗАО «НЗЛ» на производственные площадки, находящиеся по адресам: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 51 и ул. Зыбинская, д. 3, литера А.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 13:00 GMT +304.10.2019 13:0004.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921955Дата и время окончания срока приема заявок Поставка жидкого технического кислорода по ГОСТ 6331–78 для нужд ЗАО «НЗЛ» на производственные площадки, находящиеся по адресам: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 51 и ул. Зыбинская, д. 3, литера А.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 13:0004.10.2019 13:0004.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921955Дата и время вскрытия заявок Поставка жидкого технического кислорода по ГОСТ 6331–78 для нужд ЗАО «НЗЛ» на производственные площадки, находящиеся по адресам: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 51 и ул. Зыбинская, д. 3, литера А.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
24.10.2019 18:0024.10.2019 18:0024.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921955Подведение итогов не позднее Поставка жидкого технического кислорода по ГОСТ 6331–78 для нужд ЗАО «НЗЛ» на производственные площадки, находящиеся по адресам: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 51 и ул. Зыбинская, д. 3, литера А.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.10.201924.10.2019 18:0024.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921955Подведение итогов не позднее Поставка жидкого технического кислорода по ГОСТ 6331–78 для нужд ЗАО «НЗЛ» на производственные площадки, находящиеся по адресам: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 51 и ул. Зыбинская, д. 3, литера А.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка жидкого технического кислорода по ГОСТ 6331–78 для нужд ЗАО «НЗЛ» на производственные площадки, находящиеся по адресам: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 51 и ул. Зыбинская, д. 3, литера А.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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