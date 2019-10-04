Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку жидкого технического кислорода по ГОСТ 6331–78 для нужд ЗАО «НЗЛ» на производственные площадки, находящиеся по адресам: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 51 и ул. Зыбинская, д. 3, литера А.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП921955 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку жидкого технического кислорода по ГОСТ 6331–78 для нужд ЗАО «НЗЛ» на производственные площадки, находящиеся по адресам: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 51 и ул. Зыбинская, д. 3, литера А. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация Проект договора

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕВСКИЙ ЗАВОД

Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ Юридический адрес 192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51 Почтовый адрес 192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51 Контактный телефон +7 812 372-55-81 доб. 5094 Факс {} Адрес электронной почты m.gandyukhin@reph.ru Ф.И.О. контактного лица Гандюхин Максим Александрович Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Ключевые слова:

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