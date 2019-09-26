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Номер извещения
31908314628
Уникальный номер закупки
71 ЗК
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту оборудования газовой котельной СПбГЛТУ в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 17:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194021, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР ИНСТИТУТСКИЙ, ДОМ 5, ЛИТЕР У
Почтовый адрес
194021, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР ИНСТИТУТСКИЙ, ДОМ 5, ЛИТЕР У
Контактный телефон
+7 812 670-92-45
Факс
+7 812 670-92-45
Адрес электронной почты
lta_ofz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беленький Юрий Иванович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по ремонту оборудования газовой котельной СПбГЛТУ в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.09.201927.09.2019 15:0027.09.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908314628Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по ремонту оборудования газовой котельной СПбГЛТУ в 2019 годуСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.09.2019 16:0027.09.2019 16:0027.09.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908314628Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту оборудования газовой котельной СПбГЛТУ в 2019 годуСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту оборудования газовой котельной СПбГЛТУ в 2019 году
Начальная цена
647 474,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с локальной сметой и ведомостью объемов работ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СПб, Институтский пер., д. 5, лит. ДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО СПБГЛТУ ИМ. С.М. КИРОВА, СПБГЛТУ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.М. КИРОВА
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО СПБГЛТУ ИМ. С.М. КИРОВА, СПБГЛТУ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.М. КИРОВА
Адрес местонахождения
194021, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР ИНСТИТУТСКИЙ, ДОМ 5, ЛИТЕР У
43.99.90.190
43.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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