Выполнение работ по ремонту оборудования газовой котельной СПбГЛТУ в 2019 году

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата выполненных работ осуществляется на основании сметной документации, предъявленного Подрядчиком счёта, счёта-фактуры, а также на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта установленной формы о приёмке выполненных работ (форма КС-2), составленными на основании сметной документации и подписанными уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика