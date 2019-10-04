Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по археологическим исследованиям (разведке), охранно-археологическим мероприятиям в зоне проведения подрядных работ и разминированию территорий в районах бывших боевых действий до проведения подрядных работ по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908314787 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по археологическим исследованиям (разведке), охранно-археологическим мероприятиям в зоне проведения подрядных работ и разминированию территорий в районах бывших боевых действий до проведения подрядных работ по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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