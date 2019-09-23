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    Главная / Торги / Оказание услуг по инжиниринговому сопровождению штаба по нормативным документам объектов Чаяндинского НГКМ

    Оказание услуг по инжиниринговому сопровождению штаба по нормативным документам объектов Чаяндинского НГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 17:0023.09.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921952Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по инжиниринговому сопровождению штаба по нормативным документам объектов Чаяндинского НГКММоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921952

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по инжиниринговому сопровождению штаба по нормативным документам объектов Чаяндинского НГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 16:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4411

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    i.bastrykina@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бастрыкина Ирина Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по инжиниринговому сопровождению штаба по нормативным документам объектов Чаяндинского НГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2019 17:00 GMT +323.09.2019 17:0023.09.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921952Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по инжиниринговому сопровождению штаба по нормативным документам объектов Чаяндинского НГКММосква

    Дата и время вскрытия заявок

    23.09.2019 17:0023.09.2019 17:0023.09.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921952Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по инжиниринговому сопровождению штаба по нормативным документам объектов Чаяндинского НГКММосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.10.201907.10.2019 17:0007.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921952Подведение итогов не позднее Оказание услуг по инжиниринговому сопровождению штаба по нормативным документам объектов Чаяндинского НГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по инжиниринговому сопровождению штаба по нормативным документам объектов Чаяндинского НГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата оказанных услуг производится авансовыми платежами не позднее чем за 3 календарных дня до начала расчетного месяца оказания услуг в размере 50% от предполагаемой стоимости за рас-четный месяц. Оставшуюся часть Заказчик оплачивает в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за днем подписания Акта приема-сдачи оказанных услуг в расчетном месяце, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    41.1

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по инжиниринговому сопровождению штаба по нормативным документам объектов Чаяндинского НГКМ"

    Кол-во: 1

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