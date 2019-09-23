"Оказание услуг по инжиниринговому сопровождению штаба по нормативным документам объектов Чаяндинского НГКМ"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата оказанных услуг производится авансовыми платежами не позднее чем за 3 календарных дня до начала расчетного месяца оказания услуг в размере 50% от предполагаемой стоимости за рас-четный месяц. Оставшуюся часть Заказчик оплачивает в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за днем подписания Акта приема-сдачи оказанных услуг в расчетном месяце, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.