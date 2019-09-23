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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП921952
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по инжиниринговому сопровождению штаба по нормативным документам объектов Чаяндинского НГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 16:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4411
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
i.bastrykina@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бастрыкина Ирина Петровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по инжиниринговому сопровождению штаба по нормативным документам объектов Чаяндинского НГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2019 17:00 GMT +323.09.2019 17:0023.09.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921952Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по инжиниринговому сопровождению штаба по нормативным документам объектов Чаяндинского НГКММосква
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2019 17:0023.09.2019 17:0023.09.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921952Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по инжиниринговому сопровождению штаба по нормативным документам объектов Чаяндинского НГКММосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по инжиниринговому сопровождению штаба по нормативным документам объектов Чаяндинского НГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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