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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП921953
Уникальный номер закупки
275
Наименование закупки
Редукцион на право заключения договора поставки метизной продукции для нужд АО "Трансинжстрой"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Редукцион
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 16:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 419-12-31
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
tropochkina@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тропочкина Татьяна Валериевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка метизной продукции
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка метизной продукции
Начальная цена
4 988 078,62
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Извещением о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Извещением о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
25.94.11.110
25.94
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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