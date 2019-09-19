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    Главная / Торги / 3361 Поставка воздуховодов с за вальцованной резинкой согласно спецификации 1. Доставка на объект Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313 2. Схема оплаты: постоплата 93 % , гарантийное удержание 7%. 3. Поставка до 02.10.2019г 4. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.

    3361 Поставка воздуховодов с за вальцованной резинкой согласно спецификации 1. Доставка на объект Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313 2. Схема оплаты: постоплата 93 % , гарантийное удержание 7%. 3. Поставка до 02.10.2019г 4. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.09.2019 15:0019.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921948Дата и время окончания срока приема заявок 3361 Поставка воздуховодов с за вальцованной резинкой согласно спецификации 1. Доставка на объект Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313 2. Схема оплаты: постоплата 93 % , гарантийное удержание 7%. 3. Поставка до 02.10.2019г 4. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. ДомодедовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921948

    Уникальный номер закупки

    3361

    Номер закупки

    Наименование закупки

    3361 Поставка воздуховодов с за вальцованной резинкой согласно спецификации 1. Доставка на объект Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313 2. Схема оплаты: постоплата 93 % , гарантийное удержание 7%. 3. Поставка до 02.10.2019г 4. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 16:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос по документам

    спецификация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Юридический адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Почтовый адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Контактный телефон

    +7 495 660-91-91 доб. 207

    Факс

    +7 495 660-91-91

    Адрес электронной почты

    elena.kutsyreva@mega-stroy.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Куцырева Елена Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    Домодедово

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    3361 Поставка воздуховодов с за вальцованной резинкой согласно спецификации 1. Доставка на объект Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313 2. Схема оплаты: постоплата 93 % , гарантийное удержание 7%. 3. Поставка до 02.10.2019г 4. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.09.2019 15:00 GMT +319.09.2019 15:0019.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921948Дата и время окончания срока приема заявок 3361 Поставка воздуховодов с за вальцованной резинкой согласно спецификации 1. Доставка на объект Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313 2. Схема оплаты: постоплата 93 % , гарантийное удержание 7%. 3. Поставка до 02.10.2019г 4. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Домодедово

    Дата и время вскрытия заявок

    19.09.2019 15:0019.09.2019 15:0019.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921948Дата и время вскрытия заявок 3361 Поставка воздуховодов с за вальцованной резинкой согласно спецификации 1. Доставка на объект Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313 2. Схема оплаты: постоплата 93 % , гарантийное удержание 7%. 3. Поставка до 02.10.2019г 4. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Домодедово

    Подведение итогов не позднее

    19.09.2019 17:0019.09.2019 17:0019.09.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921948Подведение итогов не позднее 3361 Поставка воздуховодов с за вальцованной резинкой согласно спецификации 1. Доставка на объект Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313 2. Схема оплаты: постоплата 93 % , гарантийное удержание 7%. 3. Поставка до 02.10.2019г 4. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Домодедово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.09.201919.09.2019 17:0019.09.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921948Подведение итогов не позднее 3361 Поставка воздуховодов с за вальцованной резинкой согласно спецификации 1. Доставка на объект Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313 2. Схема оплаты: постоплата 93 % , гарантийное удержание 7%. 3. Поставка до 02.10.2019г 4. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Домодедово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    3361 Поставка воздуховодов с за вальцованной резинкой согласно спецификации 1. Доставка на объект Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313 2. Схема оплаты: постоплата 93 % , гарантийное удержание 7%. 3. Поставка до 02.10.2019г 4. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.

    Начальная цена

    1 135 742,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3361 Поставка воздуховодов с за вальцованной резинкой согласно спецификации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка на объект Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Схема оплаты: постоплата 93 % , гарантийное удержание 7% Поставка до 02.10.2019г
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Адрес местонахождения

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "3361 Поставка воздуховодов с за вальцованной резинкой согласно спецификации 1. Доставка на объект Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313 2. Схема оплаты: постоплата 93 % , гарантийное удержание 7%. 3. Поставка до 02.10.2019г 4. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. "

    Кол-во: 23

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