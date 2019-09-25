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Номер извещения
ГП921942
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка спецодежды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 16:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420088, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ АКАДЕМИКА ГУБКИНА, ДОМ 39/1, ЛИТЕР А
Почтовый адрес
Россия, 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина,дом 39/1, Литер А
Контактный телефон
+7 843 273-16-75 доб. 1249
Факс
+7 843 273-73-73
Адрес электронной почты
kam@kazan-shintorg.com
Ф.И.О. контактного лица
Хусаинова Алина Маратовна
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение договора на поставку спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.09.2019 23:59 GMT +325.09.2019 23:5925.09.2019 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921942Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку спецодеждыКазань
Дата и время вскрытия заявок
25.09.2019 23:5925.09.2019 23:5925.09.2019 23:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921942Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку спецодеждыКазань
Подведение итогов не позднее
01.10.2019 16:0001.10.2019 16:0001.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921942Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку спецодеждыКазань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку спецодежды
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
100 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
доставка до склада Покупателя, расположенного по адресу 420088, РТ, г. Казань, ул. Академика Губкина, 39/1 «А»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КАЗАНЬ-ШИНТОРГ
Все закупки и тендеры КАЗАНЬ-ШИНТОРГ
Адрес местонахождения
420088, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ АКАДЕМИКА ГУБКИНА, ДОМ 39/1, ЛИТЕР А
Россия, 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина,дом 39/1, Литер А
14.12.11.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
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