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    Главная / Торги / Закупка спецодежды

    Закупка спецодежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 23:5925.09.2019 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921942Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку спецодеждыКазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921942

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка спецодежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 16:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение Техническое задание Форма заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАЗАНЬ-ШИНТОРГ
    Все закупки и тендеры КАЗАНЬ-ШИНТОРГ

    Юридический адрес

    420088, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ АКАДЕМИКА ГУБКИНА, ДОМ 39/1, ЛИТЕР А

    Почтовый адрес

    Россия, 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина,дом 39/1, Литер А

    Контактный телефон

    +7 843 273-16-75 доб. 1249

    Факс

    +7 843 273-73-73

    Адрес электронной почты

    kam@kazan-shintorg.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Хусаинова Алина Маратовна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.09.2019 23:59 GMT +325.09.2019 23:5925.09.2019 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921942Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку спецодеждыКазань

    Дата и время вскрытия заявок

    25.09.2019 23:5925.09.2019 23:5925.09.2019 23:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921942Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку спецодеждыКазань

    Подведение итогов не позднее

    01.10.2019 16:0001.10.2019 16:0001.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921942Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку спецодеждыКазань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.10.201901.10.2019 16:0001.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921942Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку спецодеждыКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку спецодежды

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    100 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    доставка до склада Покупателя, расположенного по адресу 420088, РТ, г. Казань, ул. Академика Губкина, 39/1 «А»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    предпочтительно – отсрочка платежа 14 календарных дней от даты продукции на склад Заказчика

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КАЗАНЬ-ШИНТОРГ
    Все закупки и тендеры КАЗАНЬ-ШИНТОРГ

    Адрес местонахождения

    420088, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ АКАДЕМИКА ГУБКИНА, ДОМ 39/1, ЛИТЕР А

    Россия, 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина,дом 39/1, Литер А

    Классификатор ОКПД2

    14.12.11.110

    Комплекты мужские производственные и профессиональные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Костюм «Метеор» (куртка и полукомбинезон) темно-синяя с черным в ассортименте"

    Кол-во: 100

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