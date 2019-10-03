www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП921959
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка щебеночных смесей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 17:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
446218, Российская Федерация, Самарская область, Новокуйбышевск, Дзержинского, 36
Почтовый адрес
446218, Российская Федерация, Самарская область, Новокуйбышевск, Дзержинского, 36
Контактный телефон
+7 84635 3-61-45
Факс
+7 84635 5-20-17
Адрес электронной почты
e.kovalenya@snpnova.com
Ф.И.О. контактного лица
Шамин Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Новокуйбышевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка щебеночных смесей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 17:00 GMT +303.10.2019 17:0003.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921959Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щебеночных смесейНовокуйбышевск
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 17:0003.10.2019 17:0003.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921959Дата и время вскрытия заявок Поставка щебеночных смесейНовокуйбышевск
Подведение итогов не позднее
07.10.2019 16:0007.10.2019 16:0007.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921959Подведение итогов не позднее Поставка щебеночных смесейНовокуйбышевск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка щебеночных смесей
Начальная цена
1 429 108 097,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
30 000 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
230 758,07 м3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Прописано в закупочной документации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
446218, Российская Федерация, Самарская область, Новокуйбышевск, Дзержинского, 36
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 230758
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.