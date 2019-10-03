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    Главная / Торги / Поставка щебеночных смесей

    Поставка щебеночных смесей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 17:0003.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921959Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щебеночных смесейНовокуйбышевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921959

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка щебеночных смесей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 17:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация (щебень)

    закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Нова
    Все закупки и тендеры Нова

    Юридический адрес

    446218, Российская Федерация, Самарская область, Новокуйбышевск, Дзержинского, 36

    Почтовый адрес

    446218, Российская Федерация, Самарская область, Новокуйбышевск, Дзержинского, 36

    Контактный телефон

    +7 84635 3-61-45

    Факс

    +7 84635 5-20-17

    Адрес электронной почты

    e.kovalenya@snpnova.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шамин Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Новокуйбышевск

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка щебеночных смесей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 17:00 GMT +303.10.2019 17:0003.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921959Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щебеночных смесейНовокуйбышевск

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 17:0003.10.2019 17:0003.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921959Дата и время вскрытия заявок Поставка щебеночных смесейНовокуйбышевск

    Подведение итогов не позднее

    07.10.2019 16:0007.10.2019 16:0007.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921959Подведение итогов не позднее Поставка щебеночных смесейНовокуйбышевск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    07.10.201907.10.2019 16:0007.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921959Подведение итогов не позднее Поставка щебеночных смесейНовокуйбышевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка щебеночных смесей

    Начальная цена

    1 429 108 097,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    30 000 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    30 000 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    230 758,07 м3

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Прописано в закупочной документации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    40% в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки партии Товара и предоставления по электронным Покупателя, следующих документов: надлежаще оформленных и подписанных Сторонами Акта приема передачи и реестров транспортных накладных на фактически поставленный Товар, надлежаще оформленных счета-фактуры, ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД); оставщася сумма в течение 60 календарных дней с даты поставки партии Товара и предоставления оригиналов надлежаще офомленных счета-фактуры, ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД), заверенных копий транспортных накладных с отметкой грузополучателя, паспортов качества, сертификатов и подписанных Сторонами Актов приема-передачи, реестров транспортных накладных и протоколов испытаний
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Нова»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Нова
    Все закупки и тендеры Нова

    Адрес местонахождения

    446218, Российская Федерация, Самарская область, Новокуйбышевск, Дзержинского, 36

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация (щебень)

    18.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка щебеночных смесй"

    Кол-во: 230758

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