Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

40% в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки партии Товара и предоставления по электронным Покупателя, следующих документов: надлежаще оформленных и подписанных Сторонами Акта приема передачи и реестров транспортных накладных на фактически поставленный Товар, надлежаще оформленных счета-фактуры, ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД); оставщася сумма в течение 60 календарных дней с даты поставки партии Товара и предоставления оригиналов надлежаще офомленных счета-фактуры, ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД), заверенных копий транспортных накладных с отметкой грузополучателя, паспортов качества, сертификатов и подписанных Сторонами Актов приема-передачи, реестров транспортных накладных и протоколов испытаний