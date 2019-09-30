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    Главная / Торги / Закупка металлопроката – 20,245т.

    Закупка металлопроката – 20,245т.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 15:0030.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921946Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлопроката – 20,245т.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921946

    Уникальный номер закупки

    1525/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка металлопроката – 20,245т.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 16:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Карточка предприятия

    Форма КП

    ТЗ (МТР)

    Извещение о запросе цен 1525СТГ-ТПС

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1741

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    i.myshalov@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мышалов Илья Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, прокат, прокат, прокат, металл, металл, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка металлопроката – 20,245т.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2019 15:00 GMT +330.09.2019 15:0030.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921946Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлопроката – 20,245т.Москва

    Подведение итогов не позднее

    04.10.2019 12:0004.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921946Подведение итогов не позднее Закупка металлопроката – 20,245т.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.201904.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921946Подведение итогов не позднее Закупка металлопроката – 20,245т.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка металлопроката – 20,245т.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ...

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Автотранспорт: г. Усть- Кут, ул. Луговая, 21 или ст. Лена ВСЖД (Код станции: 927105). Возможен самовывозРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ...
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    24.10.80.190

    Прокат черных металлов прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Швеллер 16У ГОСТ 8240-97* сталь С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.233

    "Позиция 2"

    "Уголок 25х25х3 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 1.434

    "Позиция 3"

    "Уголок 125х125х8 ГОСТ 8509-93 09Г2С-14 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 1.554

    "Позиция 4"

    "Уголок 125х125х10 ГОСТ 8509-93 09Г2С-14 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.606

    "Позиция 5"

    "Полоса оцинкованная ВТ1-4х40 ГОСТ 103-2006/ГОСТ 9.307-89 Ст3кп ГОСТ 535-2005*"

    Кол-во: 0.126

    "Позиция 6"

    "Лист 8 ГОСТ 19903-74 345-09Г2С-14 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 2.202

    "Позиция 7"

    "Лист 12 ГОСТ 19903-74 09Г2С-14 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 3.402

    "Позиция 8"

    "Лист 10 ГОСТ 19903-74 09Г2С-14 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 5.1

    "Позиция 9"

    "Круг 10-В1 ГОСТ 2590-2006 325-09Г2С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.008

    "Позиция 10"

    "Двутавр 40 09Г2С-14 ГОСТ 8239-89"

    Кол-во: 5.58

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