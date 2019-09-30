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Номер извещения
ГП921946
Уникальный номер закупки
1525/СТГ-ТПС
Наименование закупки
Закупка металлопроката – 20,245т.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 16:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 1741
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
i.myshalov@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мышалов Илья Павлович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка металлопроката – 20,245т.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 15:00 GMT +330.09.2019 15:0030.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921946Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлопроката – 20,245т.Москва
Подведение итогов не позднее
04.10.2019 12:0004.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921946Подведение итогов не позднее Закупка металлопроката – 20,245т.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка металлопроката – 20,245т.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
...
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Автотранспорт: г. Усть- Кут, ул. Луговая, 21 или ст. Лена ВСЖД (Код станции: 927105). Возможен самовывозРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
24.10.80.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.233
Кол-во: 1.434
Кол-во: 1.554
Кол-во: 0.606
Кол-во: 0.126
Кол-во: 2.202
Кол-во: 3.402
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Кол-во: 0.008
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