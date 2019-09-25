Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка запасных частей (авто и спец техника) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Закупка запасных частей (авто и спец техника) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 18:0025.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921939Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей (авто и спец техника) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921939

    Уникальный номер закупки

    УГ0000158, 159, 160, 161, 162, 167, 168, 169, 170, 186, 189, 190, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей (авто и спец техника) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 16:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Формат предоставления оферты

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Maksim.Nemkov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Немков Максим Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запасных частей (авто и спец техника) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.09.2019 18:00 GMT +325.09.2019 18:0025.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921939Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей (авто и спец техника) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    25.09.2019 18:0025.09.2019 18:0025.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921939Дата и время вскрытия заявок Закупка запасных частей (авто и спец техника) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2019 18:0030.11.2019 18:0030.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921939Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей (авто и спец техника) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 18:0030.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921939Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей (авто и спец техника) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей (авто и спец техника) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом оферты

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ст. Соломбалка, г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней с даты поставки партии товара
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28.6

    Инструмент, ножевые изделия и универсальные скобяные изделия

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    27

    Оборудование электрическое

    25.73

    Инструмент

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Формат предоставления оферты

    18.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Двигатель ЯМЗ-238НД4 ЯМЗ-238НД4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Щетка стеклоочистителя L=1000 мм EXOVO (15227) Артикул: 20022"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Шланг тормозов гибкий ПАЗ Вектор NEXT Артикул: C40R11.3506025"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Шланг тормозов гибкий (гайка-штуцер) (0,557м) ПАЗ Вектор NEXT 33104.3506025-10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Фильтр предварительной очистки топлива ПАЗ Вектор NEXT MANN Артикул: 6660462278"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Стойка стабилизатора передней подвески ПАЗ Вектор NEXT ГАЗ Артикул: C41R11-2906060"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Стойка стабилизатора задняя ПАЗ-Вектор NEXT ГАЗ Артикул: C41R11-2906060"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Сайлентблок амортизатора, стабилизатора ПАЗ Вектор NEXT ГАЗ Артикул: 2108-2915446-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Сайлентблок растяжки ПАЗ Вектор NEXT ГАЗ Артикул: C40R13-2914046"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Рычаг подвески задней с сайленблоками ПАЗ Вектор Next ГАЗ Артикул: С40R13-2914009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Реле стеклоочистителя ПАЗ Вектор NEXT (АВАР) Артикул: 753.3777-02 (907.3747)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Реле электромагнитное 24V 5-ти контактное ПАЗ Вектор NEXT(АВАР) Артикул: 901.3747"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Реле поворота АНТЯ.453636.001 Вектор Next (Проект Про) Артикул: АНТЯ.453636.001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Реле 4-х контактное 24V ПАЗ Вектор NEXT(АВАР) Артикул: 981.3747-111"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Насос гидроусилителя руля ZF 7685955379 дв.ЯМЗ-534 ПАЗ Вектор NEXT Артикул: 5342.3407010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Модуль подготовки воздуха ПАЗ-Вектор NEXT WABCO Артикул: C40R13-3511010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Кран тормозной обратного действия с ручным управлением ПАЗ Вектор NEXT Артикул: C41R11.3537010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Кран тормозной двухсекционный ПАЗ Вектор NEXT(WABCO) Артикул: C41R11-3514010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Колодки тормозные перед/зад (ПАЗ Next) к-т 4шт. WABCO Артикул: 6403179292"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Клапан перепускной двухмагистральный ПАЗ Вектор NEXT Артикул: C41R11.3562010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Клапан обратный ПАЗ Вектор NEXT Артикул: C41R11.3562210"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Камера тормозная передняя правая ПАЗ Вектор NEXT Артикул: C41R11.3519030"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Камера тормозная передняя левая ПАЗ Вектор NEXT Артикул:C41R11.3519030"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Камера тормозная задняя ПАЗ Вектор NEXT Артикул:C41R11.3519031"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Амортизатор передней подвески ПАЗ Вектор NEXT Артикул: C40R13.2915004"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Барабан (ОМ54HL) арт. 11006 (На гаражные секционные ворота DOORHAN ISD01) Барабан (ОМ54HL) арт. 11006"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Ролик натяжной арт.25025r (На гаражные секционные ворота DOORHAN ISD01) ролик натяжной арт. 25025r"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Ручной цепной привод арт.25025M (На гаражные секционные ворота DOORHAN ISD01) ручной цепной привод арт.25025M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Трос стальной 5мм кусок длиной по 6755мм арт.25014 (На гаражные секционные ворота DOORHAN ISD01) трос стальной 5мм кусок длиной по 6755мм арт.25014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Цепь для мини-погрузчика ANT 20В-1 HS (56 звеньев)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 31"

    "Мембрана разделителя 1207.03.02.004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Кольцо НПЦ 02.606"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Уплотнение НПЦ 02.605"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Амортизатор НПЦ 02.604"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "БРС-2" Ду60 мм."

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Гидравлический съемник седел клапанов АФНИ.296372.001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Приспособление для съема втулок   АФНИ.296377.001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Манжета лобовой крышки АФНИ.754171.003"

    Кол-во: 8

    "Позиция 39"

    "Седло клапана 111 мм. АФНИ.712173. 001"

    Кол-во: 8

    "Позиция 40"

    "Втулка цилиндровая Ф 115 АФНИ.715441.001-03"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Манжета штока АФНИ.754171.001"

    Кол-во: 100

    "Позиция 42"

    "Уплотнение цилиндровой втулки НПЦ 02.009 (АФНИ.754152.017)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Гайка штока  АФНИ.758412.009 АФНИ.758412.009"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "Гвоздь предохранительный 23 МПа АФНИ.715113.005-03"

    Кол-во: 40

    "Позиция 45"

    "Шток  АФНИ.715513.005 АФНИ.715513.005"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "Уплотнение клапана НПЦ 02.401 НПЦ 02.401"

    Кол-во: 50

    "Позиция 47"

    "Клапан в сборе 111 мм. АФНИ.306577.001-01"

    Кол-во: 16

    "Позиция 48"

    "Поршень Д=115 мм (кислотостойкий) 800.1180.000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 49"

    "Фильтр-патрон КАМАЗ,МАЗ,ПАЗ осушителя воздуха WABCO 4324102227 артикул:4324102227"

    Кол-во: 30

    "Позиция 50"

    "Пневмоусилитель сцепления (цилиндр пневматический в сборе) дв.ЯМЗ 5557Я-1609005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Ремкомплект колесного цилиндра (однополосной) (ПОЛНЫЙ) 55571Х-3501041-01"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "Кран тормозной обратного действия с ручным управлением УРАЛ-NEXT UC1A11.3537010"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Кран тормозной двухсекционный УРАЛ-NEXT C41R11.3514010"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Влагомаслоотделитель с РДВ и подогревом (100-3511110-30) 25-3511110-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Модулятор АБС 24V (аналог WABCO) 472 195 018 0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Клапан защитный четырехконтурный 8040.35.15.310"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Клапан управления тормозами прицепа 2-х проводный с клапаном обрыва 25-3522210 25.3522210"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Клапан ускорительный 8001.35.18.010-20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Осушитель воздуха 8043.3512010-21 8043.35.12.010-21"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Влагомаслоотделитель 8175.35.12.100-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Компрессор МАЗ, Урал (дв.ЯМЗ-236,238) со шкивом (г.Волоколамск) с паспортом оригинал 5336-3509012ВААЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Кран тормозной двухсекционный с рычагом 8000.35.14.008-30"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Клапан ускорительный стояночного тормоза 100-3518210-10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Кран ручного тормоза 961 723 111 0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Кран управления давлением с угольниками (11.3122110) 4322-3522018"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Элемент фильтрующий ЭФВ 019.1109080-10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 67"

    "Элемент фильтрующий ЭФВ 019.1109080"

    Кол-во: 30

    "Позиция 68"

    "Элемент фильтрующий воздушного фильтра 12.1109080"

    Кол-во: 30

    "Позиция 69"

    "Элемент фильтрующий FS 19732"

    Кол-во: 30

    "Позиция 70"

    "Фильтр топливный Т6103"

    Кол-во: 60

    "Позиция 71"

    "Элемент фильтра масляный гидросистемы ЭФМ 020-1012095 или ЕЕ5021С"

    Кол-во: 60

    "Позиция 72"

    "Форсунка ЯМЗ-6565,6585 ЕВРО-4 (со скобой,винтом,шайбой) АЗПИ А-04-011-00-00-03(0)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 73"

    "Камера тормозная в сборе 200-3519111-В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Переключатель поворотов 1102.3769-02 Переключатель поворотов 1102.3769-02"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Масло Formula F 5w-30 5л. FORD 14E8BA"

    Кол-во: 20

    "Позиция 76"

    "Генератор,14в 210А Bosch 0 125 811 015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Ремень приводной Ford 1 418 182"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Ремень приводной Ford 1 465 190"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "Прокладка сливная масляного поддона двигателя Elring 176.090"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Стойка стабилизатора TRW JTS 584"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Защита картера и кпп Rival 111.1867.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Колодки тормозные дисковые задние, комплект Ferodo FVR 4398"

    Кол-во: 3

    "Позиция 83"

    "Комплект тормозных колодок передних Ford 1 842 632"

    Кол-во: 3

    "Позиция 84"

    "Щетка стеклоочистителя Ford 1 949 449"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Фильтр салона Ford 1 812 679"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "Элемент топливный Ford 1 930 091"

    Кол-во: 15

    "Позиция 87"

    "Фильтр маслянный Ford 1 812 551"

    Кол-во: 15

    "Позиция 88"

    "Фильтр воздушный Ford 1 880 424"

    Кол-во: 15

    "Позиция 89"

    "Диск щеточный беспроставочный полипропиленовый "ПРЕМИУМ" 120х550. Размер щетки дисковой: внутренний посадочный D 120 мм, наружний D 550 мм."

    Кол-во: 1000

    "Позиция 90"

    "Болт башмака (гусеницы) 214-53301000А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 91"

    "Кран тормозной в сборе 100-3537010 100-3537010"

    Кол-во: 5

    "Позиция 92"

    "Гайка (болта башмачного) 216-22-14"

    Кол-во: 50

    "Позиция 93"

    "Болт замыкающий (гусеницы) ТЖ216-22-001"

    Кол-во: 8

    "Позиция 94"

    "Башмак замыкающий (гусеницы) ТЖ216-22-002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Элемент фильтрующий 2001-15-25СП"

    Кол-во: 30

    "Позиция 96"

    "Генератор 5702.3701-20   28В 75А Код: 5702.3701-20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "Выключатель передач раздаточной коробки (24В) УРАЛ-NEXT Ф5.3709.011-59"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "Стартер ЗИЛ-5301,ГАЗ,МАЗ,ПАЗ,МТЗ,ММЗ-Д240,245,260 24В z=10 5.2кВт БАТЭ Артикул: 7402.3708000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Привод стартера ЗИЛ-5301,МТЗ к ст. 7402.3708, 74.3708 БАТЭ Артикул: 7402.3708600"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Свеча зажигания NGK CR8E (1275)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 101"

    "Свеча зажигания PLUG-SPARK DCPR 8 E (707000246)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 102"

    "Генератор (6РК) 28V 80А (ПРАМО) 8.9416 Артикул: 4512.3771-10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 103"

    "Выключатель стоп сигнала ВК-412 (концевик) металлический УАЗ Артикул:469-3720010"

    Кол-во: 6

    "Позиция 104"

    "Отопитель ГАЗ-3221,2217 салона дополнительный МЗКО ОС-7-У2-12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Моторчик отопителя 6402161е"

    Кол-во: 6

    "Позиция 106"

    "Вентиляторный блок ОС-7-12(24)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 107"

    "Датчик уровня охлаждающей жидкости 9508013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Привод стартера (бендикс) МАЗ,КАМАЗ ЕВРО на стартер AZF4554 AZF4581 "Искра" (11.131.316)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 109"

    "Предохранитель автоматический 30А 2913722 Артикул: 291.3722"

    Кол-во: 15

    "Позиция 110"

    "Прерыватель указателей поворота УРАЛ-NEXT S4052.3747"

    Кол-во: 5

    "Позиция 111"

    "Мотор отопителя УРАЛ-NEXT с крыльчаткой LUZAR (LFh 0322) A21R23.8101178/16466693 A21R23.8101178"

    Кол-во: 3

    "Позиция 112"

    "Выключатель аварийной сигнализации 32.3710"

    Кол-во: 10

    "Позиция 113"

    "Выключатель кнопка аварийной сигнализации 12V АВАР 245371002 артикул:245.3710-02"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Кран тормозной 2-х секционный с рычагом 100-3514008 Артикул: 100-3514008"

    Кол-во: 5

    "Позиция 115"

    "Кабина Урал в сборе 1-ая комплектация с двиг. ЯМЗ-236НЕ2 (цвет синий) 4320Я-5000013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Устройство натяжное водяного насоса (ЯМЗ-236,238) (пр-во ЯМЗ), Арикул 236-1307155-А - ЯМЗ Артикул: 236-1307155-А - ЯМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 117"

    "Клапан управления тормозами с 2-х проводным приводом(на тягач) 6024-3522010 Артикул: 6024-3522010"

    Кол-во: 5

    "Позиция 118"

    "Вентилятор с вязкостной муфтой ЯМЗ (крылчатка 600 мм) (Borg Warner) (020004190)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 119"

    "Фильтр воздушный УРАЛ NEXT DIFA 4369 M Арт: DIFA4369M"

    Кол-во: 20

    "Позиция 120"

    "Усилитель пневм. тормоза задний с бачком (АЗ УРАЛ) в индивидуальной упаковке Арткул:4320-3510011"

    Кол-во: 4

    "Позиция 121"

    "Усилитель УРАЛ-4320,5557 тормозов передний (с клапаном) Н/О в сборе дв.ЯМЗ (АО АЗ УРАЛ) 5557Я3510010 Артикул: 5557Я-3510010"

    Кол-во: 4

    "Позиция 122"

    "Шланг УРАЛ компрессора L=750мм дв.ЯМЗ УРАЛАЗ-УВК 3753506380 Артикул: 375-3506380"

    Кол-во: 10

    "Позиция 123"

    "Компрессор Урал, МАЗ, КраЗ (дв.ЯМЗ-236,238,7511,7601) со шкивом увеличенной мощности 270 л/мин 5336-3509012-10 Артикул: 5336-3509012-10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 124"

    "Угольник УРАЛ крепления трубки компрессора подводящей (АО АЗ УРАЛ) 4320Я1303098 Артикул: 4320Я-1303098"

    Кол-во: 6

    "Позиция 125"

    "Коробка передач для двигателя ЯМЗ 2361-1700004-59 артикул: 2361-1700004-59"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Коробка передач КПП УРАЛ (двигатель ЯМЗ-236 НЕ2) 2361-1700003-50 артикул: 2361-1700003-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Кран колёсный в сборе 375-4224120-Ж Артикул: 375-4224120-Ж"

    Кол-во: 15

    "Позиция 128"

    "Трос 5,0 мм стальной оцинкованный (250м) (5 -ТС-6х7+FC) Артикул:5 -ТС-6х7+FC"

    Кол-во: 250

    "Позиция 129"

    "Радиатор К-700 медный 2-х рядный ШААЗ 700.1301000-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Радиатор маслянный К-702 702.14.05.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Прокладка уплотнительная (Италия) КО-507АМ.21.00.003 (уплотнение задней крышки вакуумной машины)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 132"

    "Набор съемников универсальных 2/3 лаповых 12 пр Артикул: 67100720"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Набор съемников ременных шкивов Артикул: K 10178"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Насос НШ 80Г-4Л ( GP 80G-4 L ) Код: НШ80Г-4 / GP80G-R(L)4A1A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Насос шестеренчатый НШ32 левый МГП НШ32У3Л Артикул: НШ32У-3Л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 136"

    "Насос шестерённый НШ 50У-3Л, 6 шлицов, левый Артикул: НШ 50У-3Л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 137"

    "Насос шестеренчатый НШ100А-3Л левый ВЗТА НШ100А3Л Артикул: НШ100А-3Л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 138"

    "БРС Тг40х6 БРС с резьбой Тг40х6 (штуцер, ниппель, гайка) ППУА БРС Тг40х6"

    Кол-во: 15

    "Позиция 139"

    "Ремкомплект колец фланцевых НШ-32А/50А РТИ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 140"

    "Ремкомплект колец фланцевых насосов НШ-10Е/32У/32А РТИ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 141"

    "Ремкомплект колец фланцевых насоса НШ-100 ЭО-2621 РТИ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 142"

    "Жгут для ремонта бескамерных шин 204х6мм коричневый на PET основе (упаковка 25шт) Артикул: 12-362 PET"

    Кол-во: 20

    "Позиция 143"

    "Фильтр воздушный УРАЛ NEXT DIFA 4369 M Арт: DIFA4369M"

    Кол-во: 20

    "Позиция 144"

    "Фильтр воздушный Toyota LC-200 17801-51020"

    Кол-во: 10

    "Позиция 145"

    "Фильтр масляный двигателя Toyota 04152-38020 1.1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 146"

    "Фильтр салона Toyota LC-200 08974-00820"

    Кол-во: 20

    "Позиция 147"

    "Фильтр топливный Toyota LC-200 2339017540"

    Кол-во: 20

    "Позиция 148"

    "Смазка литевая ENI (AGIP) GR MU EP2 (18кг) Артикул 884045"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "Масло редукторное MOBILGEAR 600 XP 220 Класс вязкости ISO VG220 (20л) Артикул: 149645"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "фитинг для РВД DN10 DKOS M22x1,5 45°, 90° S27"

    Кол-во: 10

    "Позиция 151"

    "фитинг для РВД DN10 DKOS M20x1,5 45°, 90° S24"

    Кол-во: 10

    "Позиция 152"

    "фитинг для РВД DN12 DKOL M18x1,5 90°S22"

    Кол-во: 10

    "Позиция 153"

    "фитинг для РВД DN10 DKOL M18x1,5 45° 90° S22 фитинг для РВД DN10 DKOL M18x1,5 90° S22"

    Кол-во: 10

    "Позиция 154"

    "фитинг для РВД DN10 DKOS M22x1,5 S27"

    Кол-во: 10

    "Позиция 155"

    "фитинг для РВД DN08 DKOS M22x1,5 S27"

    Кол-во: 10

    "Позиция 156"

    "фитинг для РВД DN10 DKOS M20x1,5 S24"

    Кол-во: 10

    "Позиция 157"

    "фитинг для РВД DN10 DKOS M18x1,5 S22"

    Кол-во: 10

    "Позиция 158"

    "Клапан обратный 100-3562210-20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 159"

    "Кабельный разъем, изол. 530 шт. Sysko 5964055800"

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "Фильтр сапун гидробака 31EH-00480 31EH-00480"

    Кол-во: 20

    "Позиция 161"

    "Установка радиаторная 2022-60-102-01СП Т-15.02Я"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Фильтр масляный DIFA 5337М ан.ЭФОМ 020-1012040 1 отв., ЭФМ 25.01.15.125"

    Кол-во: 30

    "Позиция 163"

    "Набор инструментов для ремонта седел клапанов 13 предметов в кейсе JTC JTCJW0270 Артикул: JTC-JW0270"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Видеорегистратор BlackVue DR590-2CH артикул: BlackVue DR590-2CH"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "Реле потока РПИ-20-4-У3.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Вентилятор ВР 12-26- 4 для ППУА1600/100 (завод ООО УЗСТ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Листовой ПМБ паронит 2,0мм (маслобензостойкий) габаритные размеры – 1000х1500 изменению не подлежит"

    Кол-во: 10

    "Позиция 168"

    "Листовой ПМБ паронит 1,5мм (маслобензостойкий) габаритные размеры – 1000х1500 изменению не подлежит"

    Кол-во: 10

    "Позиция 169"

    "Листовой ПМБ паронит 1мм (маслобензостойкий) габаритные размеры – 1000х1500 изменению не подлежит"

    Кол-во: 10

    "Позиция 170"

    "Листовой ПМБ паронит 0,5мм (маслобензостойкий) габаритные размеры – 1000х1500 изменению не подлежит"

    Кол-во: 10

    "Позиция 171"

    "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗЕЛЬ-ТЕСТЕР МТ-10Д ПЛЮС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Стенд для испытания и регулировки форсунок дизельных двигателей (в том числе Common Rail и форсунок А-04) М-107Э-CR М-107Э-CR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Установка для откачки масла пневматическая ACAP 1832.80 артикул 1832.80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Солидолонагнетатель С-321М емкость 25л на 220В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Универсальный стенд Р-500Е (для разборки двигателей ,КПП, редукторов) артикул Р500Е"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Домкрат поткатной г/п 10тонн NORDBERG N3210N артикул N3210"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Набор выколоток и зубил с кернером в кейсе 14 предметов JTC-K8141 артикул JTC-K8141"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Универсальный набор инструмента 101 предмет Jonnesway S04H624101S артикул S04H624101S"

    Кол-во: 5

    "Позиция 179"

    "Обжимной станок YONGFENG F2020DS артикул F20DS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Комплект F4D-4 Подъемник 4-хст. г/п 4т,эл/гидр. с траверсой+7212 TS Техно Вектор 3D F4D-4 Подъемник 4-хст. г/п 4т,эл/гидр. с траверсой+7212 TS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "PORTOTECHNIKA MIS JET ELITE 2840 T (производитель Италия) моющий аппарат с высогой производительностью."

    Кол-во: 2

    "Позиция 182"

    "Пылесос для сухой влажной уборки KERMAK KV493I артикул KV493I"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Аппарат высокого давления Hawk FX 2015 TS + шланг 10 м + пистолет в сборе Hawk FX 2015 TS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Набор наклеек на легковой автомобиль: "Безопасность дорожного движения""

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Элект Квазар-3, строб-вспышка (2 фары) Габариты: (110 х 39 х 24 мм) Световое исполнение: оранжевый."

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "СГУ - Элина СГУ «Смерч-200», спецсигнал на авто Мощность максимальная (кратковременная): 200 Вт. Напряжение: 12в. Габариты: 180×160×50 мм."

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Светодиодная световая панель «Axixtech E 205» напряжение питания — 12 В. Габариты — 1220×350×50 мм. Цвет — желтый."

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Клапан регулировки давления топлива дозировочный блок 0928400745 BOSCH 0 928 400 745 Артикул 0 928 400 745"

    Кол-во: 20

    "Позиция 189"

    "Тент чехол для внедорожника и кроссовера, Двойной КОМФОРТ плюс для Toyota Land Cruiser 200"

    Кол-во: 3

    "Позиция 190"

    "Блок управления Thermo 90 Pro 12B / ВБ 1318925A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "НАБОР ТЕРМОУСАДОЧНЫХ ОБЖИМНЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ 5964055502"

    Кол-во: 2

    "Позиция 192"

    "Корпуса разъемов в ассорт.водостойк. Sysko 440 шт 5964055501"

    Кол-во: 2

    "Позиция 193"

    "СИСТЕМА ORSY® НА 10 КАТУШЕК ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ FLRY 770900140"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "Пусковое устройство, 12-24V 026285 GYS STARTRACK 12.24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Смазка консистентная CHEVRON BLACK PEARL GREASE EP NLGI 2 397г C254591642"

    Кол-во: 90

    "Позиция 196"

    "Жидкость охлаждающая CC2826M готовая 50/50 Fleetguard CC2826M (208л) T4036855 (CC 2826M)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 197"

    "Моторное масло TEXACO URSA PREMIUM TD 10W-40 (208л) Артикул T4035922"

    Кол-во: 4

    "Позиция 198"

    "TEXACO универсальное тракторное масло (UTTO) TEXTRAN TDH PREMIUM, API GL-4, SF-208L (трансмиссионное) Артикул T4025574"

    Кол-во: 2

    "Позиция 199"

    "Гидравлическое масло TEXACO HYDRAULIC OIL HDZ 32 (208л) Артикул T4035768"

    Кол-во: 3

    "Позиция 200"

    "Моторное масло TEXACO URSA PREMIUM TD 10W-40 (208л) Артикул T4035922"

    Кол-во: 4

    "Позиция 201"

    "Шина 26.5R25, 20РR L3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 202"

    "Фильтр воздушный (внешний ‐ элемент первичной очистки) 11LQ-40110 ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ (ВНЕШ..) 11LQ-40110"

    Кол-во: 5

    "Позиция 203"

    "Фильтр воздушный (внутренний ‐ элемент безопасности) 11LQ-40120 ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ (ВНУТР.) 11LQ-40120"

    Кол-во: 5

    "Позиция 204"

    "Фильтрующий элемент системы кондиционирования (внутренний) 71LM-00290 71LM-00290"

    Кол-во: 20

    "Позиция 205"

    "Фильтрующий элемент системы кондиционирования (внешний) 11N6-90770 11N6-90770"

    Кол-во: 20

    "Позиция 206"

    "Фильтр КПП ZGAQ-02400 ZGAQ-02400"

    Кол-во: 5

    "Позиция 207"

    "Фильтр пилотный гидравлики 31E3-0018 31E3-0018"

    Кол-во: 5

    "Позиция 208"

    "Фильтр антикоррозионный 3100308 3100308"

    Кол-во: 20

    "Позиция 209"

    "Фильтр топливный(предварительный/дополнительный) 11KB-50140 ЭЛЕМЕНТ 11KB-50140"

    Кол-во: 10

    "Позиция 210"

    "Фильтр полнопоточный гидравлики 31LK-69012 Фильтр гидравлический (31LK-69012) (HYUNDAI)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 211"

    "Фильтр топливный 3329289 Фильтр топливный Fleetguard FS1000 (Оригинал) - 3329289"

    Кол-во: 20

    "Позиция 212"

    "Фильтр масляный Cummins 3101869 Фильтр масляный Cummins 3101869 Шанкси LF9001"

    Кол-во: 20

    "Позиция 213"

    "Масло ТСп –10 ГОСТ 23652-79 (180кг) Масло ТСп –10 ГОСТ 23652-79"

    Кол-во: 3

    "Позиция 214"

    "Масло МГТ ТУ 38.1011103-87 (180кг) Масло МГТ ТУ 38.1011103-87"

    Кол-во: 3

    "Позиция 215"

    "Масло моторное Лукойл Авангард Ультра 10W40 216,5л SAE 10W-40"

    Кол-во: 3

    "Позиция 216"

    "Рукав высокого давления РВД 05.140.002А.А14.013А. A11.1136.A-2-С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 217"

    "Рукав высокого давления РВД 05.140.002А.А14.036А.A14.1236.A-2-С"

    Кол-во: 15

    "Позиция 218"

    "Рукав высокого давления РВД 05.140.002А.А14.013G.A11.1136.A-2-С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 219"

    "Фильтр масляный М5103 М5103"

    Кол-во: 30

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП225176
    Закупка: слесарный инструмент для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    Закупка: слесарный инструмент для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    590430
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП043776
    Закупка: смазочные насадки для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    Закупка: смазочные насадки для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    374383
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.07.2020 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП948648
    Закупка: Устройство финишной очистки газов, станция редуцирования давления для баллонов - для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    Закупка: Устройство финишной очистки газов, станция редуцирования давления для баллонов - для...
    305033
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2020 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП101074
    Закупка: Гидравлическое оборудование для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    Закупка: Гидравлическое оборудование для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    434182
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.01.2021 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    КОРСТОН - КАЗАНЬ
    Запрос предложений № ГП802162
    Поставка фурнитуры для окон производителя Hueck
    Поставка фурнитуры для окон производителя Hueck
    137621
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.02.2018 10:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП018441
    Закупка: токарный патрон и станочная оснастка для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    Закупка: токарный патрон и станочная оснастка для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    359755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.12.2020 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП018442
    Закупка: запасные части к оборудованию Керхер (KARCHER) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    Закупка: запасные части к оборудованию Керхер (KARCHER) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    359756
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.07.2020 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП036794
    Закупка: запчасти к насосам Atlas Copco для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    Закупка: запчасти к насосам Atlas Copco для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    427933
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.01.2021 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить