Закупка запасных частей (авто и спец техника) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Закупка запасных частей (авто и спец техника) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

Цена договора и требования к обеспечению

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Ямал СПГ Все закупки и тендеры Ямал СПГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Двигатель ЯМЗ-238НД4 ЯМЗ-238НД4" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Щетка стеклоочистителя L=1000 мм EXOVO (15227) Артикул: 20022" Кол-во: 4

"Позиция 3" "Шланг тормозов гибкий ПАЗ Вектор NEXT Артикул: C40R11.3506025" Кол-во: 10

"Позиция 4" "Шланг тормозов гибкий (гайка-штуцер) (0,557м) ПАЗ Вектор NEXT 33104.3506025-10" Кол-во: 10

"Позиция 5" "Фильтр предварительной очистки топлива ПАЗ Вектор NEXT MANN Артикул: 6660462278" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Стойка стабилизатора передней подвески ПАЗ Вектор NEXT ГАЗ Артикул: C41R11-2906060" Кол-во: 4

"Позиция 7" "Стойка стабилизатора задняя ПАЗ-Вектор NEXT ГАЗ Артикул: C41R11-2906060" Кол-во: 4

"Позиция 8" "Сайлентблок амортизатора, стабилизатора ПАЗ Вектор NEXT ГАЗ Артикул: 2108-2915446-01" Кол-во: 10

"Позиция 9" "Сайлентблок растяжки ПАЗ Вектор NEXT ГАЗ Артикул: C40R13-2914046" Кол-во: 10

"Позиция 10" "Рычаг подвески задней с сайленблоками ПАЗ Вектор Next ГАЗ Артикул: С40R13-2914009" Кол-во: 2

"Позиция 11" "Реле стеклоочистителя ПАЗ Вектор NEXT (АВАР) Артикул: 753.3777-02 (907.3747)" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Реле электромагнитное 24V 5-ти контактное ПАЗ Вектор NEXT(АВАР) Артикул: 901.3747" Кол-во: 10

"Позиция 13" "Реле поворота АНТЯ.453636.001 Вектор Next (Проект Про) Артикул: АНТЯ.453636.001" Кол-во: 2

"Позиция 14" "Реле 4-х контактное 24V ПАЗ Вектор NEXT(АВАР) Артикул: 981.3747-111" Кол-во: 10

"Позиция 15" "Насос гидроусилителя руля ZF 7685955379 дв.ЯМЗ-534 ПАЗ Вектор NEXT Артикул: 5342.3407010" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Модуль подготовки воздуха ПАЗ-Вектор NEXT WABCO Артикул: C40R13-3511010" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Кран тормозной обратного действия с ручным управлением ПАЗ Вектор NEXT Артикул: C41R11.3537010" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Кран тормозной двухсекционный ПАЗ Вектор NEXT(WABCO) Артикул: C41R11-3514010" Кол-во: 2

"Позиция 19" "Колодки тормозные перед/зад (ПАЗ Next) к-т 4шт. WABCO Артикул: 6403179292" Кол-во: 4

"Позиция 20" "Клапан перепускной двухмагистральный ПАЗ Вектор NEXT Артикул: C41R11.3562010" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Клапан обратный ПАЗ Вектор NEXT Артикул: C41R11.3562210" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Камера тормозная передняя правая ПАЗ Вектор NEXT Артикул: C41R11.3519030" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Камера тормозная передняя левая ПАЗ Вектор NEXT Артикул:C41R11.3519030" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Камера тормозная задняя ПАЗ Вектор NEXT Артикул:C41R11.3519031" Кол-во: 4

"Позиция 25" "Амортизатор передней подвески ПАЗ Вектор NEXT Артикул: C40R13.2915004" Кол-во: 4

"Позиция 26" "Барабан (ОМ54HL) арт. 11006 (На гаражные секционные ворота DOORHAN ISD01) Барабан (ОМ54HL) арт. 11006" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Ролик натяжной арт.25025r (На гаражные секционные ворота DOORHAN ISD01) ролик натяжной арт. 25025r" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Ручной цепной привод арт.25025M (На гаражные секционные ворота DOORHAN ISD01) ручной цепной привод арт.25025M" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Трос стальной 5мм кусок длиной по 6755мм арт.25014 (На гаражные секционные ворота DOORHAN ISD01) трос стальной 5мм кусок длиной по 6755мм арт.25014" Кол-во: 4

"Позиция 30" "Цепь для мини-погрузчика ANT 20В-1 HS (56 звеньев)" Кол-во: 12

"Позиция 31" "Мембрана разделителя 1207.03.02.004" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Кольцо НПЦ 02.606" Кол-во: 2

"Позиция 33" "Уплотнение НПЦ 02.605" Кол-во: 2

"Позиция 34" "Амортизатор НПЦ 02.604" Кол-во: 2

"Позиция 35" "БРС-2" Ду60 мм." Кол-во: 4

"Позиция 36" "Гидравлический съемник седел клапанов АФНИ.296372.001" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Приспособление для съема втулок АФНИ.296377.001" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Манжета лобовой крышки АФНИ.754171.003" Кол-во: 8

"Позиция 39" "Седло клапана 111 мм. АФНИ.712173. 001" Кол-во: 8

"Позиция 40" "Втулка цилиндровая Ф 115 АФНИ.715441.001-03" Кол-во: 6

"Позиция 41" "Манжета штока АФНИ.754171.001" Кол-во: 100

"Позиция 42" "Уплотнение цилиндровой втулки НПЦ 02.009 (АФНИ.754152.017)" Кол-во: 6

"Позиция 43" "Гайка штока АФНИ.758412.009 АФНИ.758412.009" Кол-во: 20

"Позиция 44" "Гвоздь предохранительный 23 МПа АФНИ.715113.005-03" Кол-во: 40

"Позиция 45" "Шток АФНИ.715513.005 АФНИ.715513.005" Кол-во: 6

"Позиция 46" "Уплотнение клапана НПЦ 02.401 НПЦ 02.401" Кол-во: 50

"Позиция 47" "Клапан в сборе 111 мм. АФНИ.306577.001-01" Кол-во: 16

"Позиция 48" "Поршень Д=115 мм (кислотостойкий) 800.1180.000" Кол-во: 12

"Позиция 49" "Фильтр-патрон КАМАЗ,МАЗ,ПАЗ осушителя воздуха WABCO 4324102227 артикул:4324102227" Кол-во: 30

"Позиция 50" "Пневмоусилитель сцепления (цилиндр пневматический в сборе) дв.ЯМЗ 5557Я-1609005" Кол-во: 3

"Позиция 51" "Ремкомплект колесного цилиндра (однополосной) (ПОЛНЫЙ) 55571Х-3501041-01" Кол-во: 20

"Позиция 52" "Кран тормозной обратного действия с ручным управлением УРАЛ-NEXT UC1A11.3537010" Кол-во: 3

"Позиция 53" "Кран тормозной двухсекционный УРАЛ-NEXT C41R11.3514010" Кол-во: 4

"Позиция 54" "Влагомаслоотделитель с РДВ и подогревом (100-3511110-30) 25-3511110-01" Кол-во: 4

"Позиция 55" "Модулятор АБС 24V (аналог WABCO) 472 195 018 0" Кол-во: 2

"Позиция 56" "Клапан защитный четырехконтурный 8040.35.15.310" Кол-во: 4

"Позиция 57" "Клапан управления тормозами прицепа 2-х проводный с клапаном обрыва 25-3522210 25.3522210" Кол-во: 3

"Позиция 58" "Клапан ускорительный 8001.35.18.010-20" Кол-во: 4

"Позиция 59" "Осушитель воздуха 8043.3512010-21 8043.35.12.010-21" Кол-во: 4

"Позиция 60" "Влагомаслоотделитель 8175.35.12.100-10" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Компрессор МАЗ, Урал (дв.ЯМЗ-236,238) со шкивом (г.Волоколамск) с паспортом оригинал 5336-3509012ВААЗ" Кол-во: 4

"Позиция 62" "Кран тормозной двухсекционный с рычагом 8000.35.14.008-30" Кол-во: 4

"Позиция 63" "Клапан ускорительный стояночного тормоза 100-3518210-10" Кол-во: 4

"Позиция 64" "Кран ручного тормоза 961 723 111 0" Кол-во: 2

"Позиция 65" "Кран управления давлением с угольниками (11.3122110) 4322-3522018" Кол-во: 3

"Позиция 66" "Элемент фильтрующий ЭФВ 019.1109080-10" Кол-во: 30

"Позиция 67" "Элемент фильтрующий ЭФВ 019.1109080" Кол-во: 30

"Позиция 68" "Элемент фильтрующий воздушного фильтра 12.1109080" Кол-во: 30

"Позиция 69" "Элемент фильтрующий FS 19732" Кол-во: 30

"Позиция 70" "Фильтр топливный Т6103" Кол-во: 60

"Позиция 71" "Элемент фильтра масляный гидросистемы ЭФМ 020-1012095 или ЕЕ5021С" Кол-во: 60

"Позиция 72" "Форсунка ЯМЗ-6565,6585 ЕВРО-4 (со скобой,винтом,шайбой) АЗПИ А-04-011-00-00-03(0)" Кол-во: 24

"Позиция 73" "Камера тормозная в сборе 200-3519111-В" Кол-во: 10

"Позиция 74" "Переключатель поворотов 1102.3769-02 Переключатель поворотов 1102.3769-02" Кол-во: 10

"Позиция 75" "Масло Formula F 5w-30 5л. FORD 14E8BA" Кол-во: 20

"Позиция 76" "Генератор,14в 210А Bosch 0 125 811 015" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Ремень приводной Ford 1 418 182" Кол-во: 3

"Позиция 78" "Ремень приводной Ford 1 465 190" Кол-во: 3

"Позиция 79" "Прокладка сливная масляного поддона двигателя Elring 176.090" Кол-во: 10

"Позиция 80" "Стойка стабилизатора TRW JTS 584" Кол-во: 2

"Позиция 81" "Защита картера и кпп Rival 111.1867.1" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Колодки тормозные дисковые задние, комплект Ferodo FVR 4398" Кол-во: 3

"Позиция 83" "Комплект тормозных колодок передних Ford 1 842 632" Кол-во: 3

"Позиция 84" "Щетка стеклоочистителя Ford 1 949 449" Кол-во: 2

"Позиция 85" "Фильтр салона Ford 1 812 679" Кол-во: 10

"Позиция 86" "Элемент топливный Ford 1 930 091" Кол-во: 15

"Позиция 87" "Фильтр маслянный Ford 1 812 551" Кол-во: 15

"Позиция 88" "Фильтр воздушный Ford 1 880 424" Кол-во: 15

"Позиция 89" "Диск щеточный беспроставочный полипропиленовый "ПРЕМИУМ" 120х550. Размер щетки дисковой: внутренний посадочный D 120 мм, наружний D 550 мм." Кол-во: 1000

"Позиция 90" "Болт башмака (гусеницы) 214-53301000А" Кол-во: 50

"Позиция 91" "Кран тормозной в сборе 100-3537010 100-3537010" Кол-во: 5

"Позиция 92" "Гайка (болта башмачного) 216-22-14" Кол-во: 50

"Позиция 93" "Болт замыкающий (гусеницы) ТЖ216-22-001" Кол-во: 8

"Позиция 94" "Башмак замыкающий (гусеницы) ТЖ216-22-002" Кол-во: 2

"Позиция 95" "Элемент фильтрующий 2001-15-25СП" Кол-во: 30

"Позиция 96" "Генератор 5702.3701-20 28В 75А Код: 5702.3701-20" Кол-во: 4

"Позиция 97" "Выключатель передач раздаточной коробки (24В) УРАЛ-NEXT Ф5.3709.011-59" Кол-во: 10

"Позиция 98" "Стартер ЗИЛ-5301,ГАЗ,МАЗ,ПАЗ,МТЗ,ММЗ-Д240,245,260 24В z=10 5.2кВт БАТЭ Артикул: 7402.3708000" Кол-во: 1

"Позиция 99" "Привод стартера ЗИЛ-5301,МТЗ к ст. 7402.3708, 74.3708 БАТЭ Артикул: 7402.3708600" Кол-во: 2

"Позиция 100" "Свеча зажигания NGK CR8E (1275)" Кол-во: 12

"Позиция 101" "Свеча зажигания PLUG-SPARK DCPR 8 E (707000246)" Кол-во: 10

"Позиция 102" "Генератор (6РК) 28V 80А (ПРАМО) 8.9416 Артикул: 4512.3771-10" Кол-во: 5

"Позиция 103" "Выключатель стоп сигнала ВК-412 (концевик) металлический УАЗ Артикул:469-3720010" Кол-во: 6

"Позиция 104" "Отопитель ГАЗ-3221,2217 салона дополнительный МЗКО ОС-7-У2-12" Кол-во: 2

"Позиция 105" "Моторчик отопителя 6402161е" Кол-во: 6

"Позиция 106" "Вентиляторный блок ОС-7-12(24)" Кол-во: 8

"Позиция 107" "Датчик уровня охлаждающей жидкости 9508013" Кол-во: 1

"Позиция 108" "Привод стартера (бендикс) МАЗ,КАМАЗ ЕВРО на стартер AZF4554 AZF4581 "Искра" (11.131.316)" Кол-во: 15

"Позиция 109" "Предохранитель автоматический 30А 2913722 Артикул: 291.3722" Кол-во: 15

"Позиция 110" "Прерыватель указателей поворота УРАЛ-NEXT S4052.3747" Кол-во: 5

"Позиция 111" "Мотор отопителя УРАЛ-NEXT с крыльчаткой LUZAR (LFh 0322) A21R23.8101178/16466693 A21R23.8101178" Кол-во: 3

"Позиция 112" "Выключатель аварийной сигнализации 32.3710" Кол-во: 10

"Позиция 113" "Выключатель кнопка аварийной сигнализации 12V АВАР 245371002 артикул:245.3710-02" Кол-во: 10

"Позиция 114" "Кран тормозной 2-х секционный с рычагом 100-3514008 Артикул: 100-3514008" Кол-во: 5

"Позиция 115" "Кабина Урал в сборе 1-ая комплектация с двиг. ЯМЗ-236НЕ2 (цвет синий) 4320Я-5000013" Кол-во: 1

"Позиция 116" "Устройство натяжное водяного насоса (ЯМЗ-236,238) (пр-во ЯМЗ), Арикул 236-1307155-А - ЯМЗ Артикул: 236-1307155-А - ЯМЗ" Кол-во: 10

"Позиция 117" "Клапан управления тормозами с 2-х проводным приводом(на тягач) 6024-3522010 Артикул: 6024-3522010" Кол-во: 5

"Позиция 118" "Вентилятор с вязкостной муфтой ЯМЗ (крылчатка 600 мм) (Borg Warner) (020004190)" Кол-во: 4

"Позиция 119" "Фильтр воздушный УРАЛ NEXT DIFA 4369 M Арт: DIFA4369M" Кол-во: 20

"Позиция 120" "Усилитель пневм. тормоза задний с бачком (АЗ УРАЛ) в индивидуальной упаковке Арткул:4320-3510011" Кол-во: 4

"Позиция 121" "Усилитель УРАЛ-4320,5557 тормозов передний (с клапаном) Н/О в сборе дв.ЯМЗ (АО АЗ УРАЛ) 5557Я3510010 Артикул: 5557Я-3510010" Кол-во: 4

"Позиция 122" "Шланг УРАЛ компрессора L=750мм дв.ЯМЗ УРАЛАЗ-УВК 3753506380 Артикул: 375-3506380" Кол-во: 10

"Позиция 123" "Компрессор Урал, МАЗ, КраЗ (дв.ЯМЗ-236,238,7511,7601) со шкивом увеличенной мощности 270 л/мин 5336-3509012-10 Артикул: 5336-3509012-10" Кол-во: 3

"Позиция 124" "Угольник УРАЛ крепления трубки компрессора подводящей (АО АЗ УРАЛ) 4320Я1303098 Артикул: 4320Я-1303098" Кол-во: 6

"Позиция 125" "Коробка передач для двигателя ЯМЗ 2361-1700004-59 артикул: 2361-1700004-59" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Коробка передач КПП УРАЛ (двигатель ЯМЗ-236 НЕ2) 2361-1700003-50 артикул: 2361-1700003-50" Кол-во: 1

"Позиция 127" "Кран колёсный в сборе 375-4224120-Ж Артикул: 375-4224120-Ж" Кол-во: 15

"Позиция 128" "Трос 5,0 мм стальной оцинкованный (250м) (5 -ТС-6х7+FC) Артикул:5 -ТС-6х7+FC" Кол-во: 250

"Позиция 129" "Радиатор К-700 медный 2-х рядный ШААЗ 700.1301000-3" Кол-во: 1

"Позиция 130" "Радиатор маслянный К-702 702.14.05.000" Кол-во: 1

"Позиция 131" "Прокладка уплотнительная (Италия) КО-507АМ.21.00.003 (уплотнение задней крышки вакуумной машины)" Кол-во: 16

"Позиция 132" "Набор съемников универсальных 2/3 лаповых 12 пр Артикул: 67100720" Кол-во: 1

"Позиция 133" "Набор съемников ременных шкивов Артикул: K 10178" Кол-во: 1

"Позиция 134" "Насос НШ 80Г-4Л ( GP 80G-4 L ) Код: НШ80Г-4 / GP80G-R(L)4A1A" Кол-во: 1

"Позиция 135" "Насос шестеренчатый НШ32 левый МГП НШ32У3Л Артикул: НШ32У-3Л" Кол-во: 6

"Позиция 136" "Насос шестерённый НШ 50У-3Л, 6 шлицов, левый Артикул: НШ 50У-3Л" Кол-во: 6

"Позиция 137" "Насос шестеренчатый НШ100А-3Л левый ВЗТА НШ100А3Л Артикул: НШ100А-3Л" Кол-во: 6

"Позиция 138" "БРС Тг40х6 БРС с резьбой Тг40х6 (штуцер, ниппель, гайка) ППУА БРС Тг40х6" Кол-во: 15

"Позиция 139" "Ремкомплект колец фланцевых НШ-32А/50А РТИ" Кол-во: 15

"Позиция 140" "Ремкомплект колец фланцевых насосов НШ-10Е/32У/32А РТИ" Кол-во: 15

"Позиция 141" "Ремкомплект колец фланцевых насоса НШ-100 ЭО-2621 РТИ" Кол-во: 15

"Позиция 142" "Жгут для ремонта бескамерных шин 204х6мм коричневый на PET основе (упаковка 25шт) Артикул: 12-362 PET" Кол-во: 20

"Позиция 143" "Фильтр воздушный УРАЛ NEXT DIFA 4369 M Арт: DIFA4369M" Кол-во: 20

"Позиция 144" "Фильтр воздушный Toyota LC-200 17801-51020" Кол-во: 10

"Позиция 145" "Фильтр масляный двигателя Toyota 04152-38020 1.1" Кол-во: 20

"Позиция 146" "Фильтр салона Toyota LC-200 08974-00820" Кол-во: 20

"Позиция 147" "Фильтр топливный Toyota LC-200 2339017540" Кол-во: 20

"Позиция 148" "Смазка литевая ENI (AGIP) GR MU EP2 (18кг) Артикул 884045" Кол-во: 2

"Позиция 149" "Масло редукторное MOBILGEAR 600 XP 220 Класс вязкости ISO VG220 (20л) Артикул: 149645" Кол-во: 2

"Позиция 150" "фитинг для РВД DN10 DKOS M22x1,5 45°, 90° S27" Кол-во: 10

"Позиция 151" "фитинг для РВД DN10 DKOS M20x1,5 45°, 90° S24" Кол-во: 10

"Позиция 152" "фитинг для РВД DN12 DKOL M18x1,5 90°S22" Кол-во: 10

"Позиция 153" "фитинг для РВД DN10 DKOL M18x1,5 45° 90° S22 фитинг для РВД DN10 DKOL M18x1,5 90° S22" Кол-во: 10

"Позиция 154" "фитинг для РВД DN10 DKOS M22x1,5 S27" Кол-во: 10

"Позиция 155" "фитинг для РВД DN08 DKOS M22x1,5 S27" Кол-во: 10

"Позиция 156" "фитинг для РВД DN10 DKOS M20x1,5 S24" Кол-во: 10

"Позиция 157" "фитинг для РВД DN10 DKOS M18x1,5 S22" Кол-во: 10

"Позиция 158" "Клапан обратный 100-3562210-20" Кол-во: 4

"Позиция 159" "Кабельный разъем, изол. 530 шт. Sysko 5964055800" Кол-во: 2

"Позиция 160" "Фильтр сапун гидробака 31EH-00480 31EH-00480" Кол-во: 20

"Позиция 161" "Установка радиаторная 2022-60-102-01СП Т-15.02Я" Кол-во: 1

"Позиция 162" "Фильтр масляный DIFA 5337М ан.ЭФОМ 020-1012040 1 отв., ЭФМ 25.01.15.125" Кол-во: 30

"Позиция 163" "Набор инструментов для ремонта седел клапанов 13 предметов в кейсе JTC JTCJW0270 Артикул: JTC-JW0270" Кол-во: 1

"Позиция 164" "Видеорегистратор BlackVue DR590-2CH артикул: BlackVue DR590-2CH" Кол-во: 1

"Позиция 165" "Реле потока РПИ-20-4-У3.1" Кол-во: 1

"Позиция 166" "Вентилятор ВР 12-26- 4 для ППУА1600/100 (завод ООО УЗСТ)" Кол-во: 1

"Позиция 167" "Листовой ПМБ паронит 2,0мм (маслобензостойкий) габаритные размеры – 1000х1500 изменению не подлежит" Кол-во: 10

"Позиция 168" "Листовой ПМБ паронит 1,5мм (маслобензостойкий) габаритные размеры – 1000х1500 изменению не подлежит" Кол-во: 10

"Позиция 169" "Листовой ПМБ паронит 1мм (маслобензостойкий) габаритные размеры – 1000х1500 изменению не подлежит" Кол-во: 10

"Позиция 170" "Листовой ПМБ паронит 0,5мм (маслобензостойкий) габаритные размеры – 1000х1500 изменению не подлежит" Кол-во: 10

"Позиция 171" "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗЕЛЬ-ТЕСТЕР МТ-10Д ПЛЮС" Кол-во: 1

"Позиция 172" "Стенд для испытания и регулировки форсунок дизельных двигателей (в том числе Common Rail и форсунок А-04) М-107Э-CR М-107Э-CR" Кол-во: 1

"Позиция 173" "Установка для откачки масла пневматическая ACAP 1832.80 артикул 1832.80" Кол-во: 1

"Позиция 174" "Солидолонагнетатель С-321М емкость 25л на 220В" Кол-во: 1

"Позиция 175" "Универсальный стенд Р-500Е (для разборки двигателей ,КПП, редукторов) артикул Р500Е" Кол-во: 1

"Позиция 176" "Домкрат поткатной г/п 10тонн NORDBERG N3210N артикул N3210" Кол-во: 2

"Позиция 177" "Набор выколоток и зубил с кернером в кейсе 14 предметов JTC-K8141 артикул JTC-K8141" Кол-во: 2

"Позиция 178" "Универсальный набор инструмента 101 предмет Jonnesway S04H624101S артикул S04H624101S" Кол-во: 5

"Позиция 179" "Обжимной станок YONGFENG F2020DS артикул F20DS" Кол-во: 1

"Позиция 180" "Комплект F4D-4 Подъемник 4-хст. г/п 4т,эл/гидр. с траверсой+7212 TS Техно Вектор 3D F4D-4 Подъемник 4-хст. г/п 4т,эл/гидр. с траверсой+7212 TS" Кол-во: 1

"Позиция 181" "PORTOTECHNIKA MIS JET ELITE 2840 T (производитель Италия) моющий аппарат с высогой производительностью." Кол-во: 2

"Позиция 182" "Пылесос для сухой влажной уборки KERMAK KV493I артикул KV493I" Кол-во: 1

"Позиция 183" "Аппарат высокого давления Hawk FX 2015 TS + шланг 10 м + пистолет в сборе Hawk FX 2015 TS" Кол-во: 1

"Позиция 184" "Набор наклеек на легковой автомобиль: "Безопасность дорожного движения"" Кол-во: 1

"Позиция 185" "Элект Квазар-3, строб-вспышка (2 фары) Габариты: (110 х 39 х 24 мм) Световое исполнение: оранжевый." Кол-во: 1

"Позиция 186" "СГУ - Элина СГУ «Смерч-200», спецсигнал на авто Мощность максимальная (кратковременная): 200 Вт. Напряжение: 12в. Габариты: 180×160×50 мм." Кол-во: 1

"Позиция 187" "Светодиодная световая панель «Axixtech E 205» напряжение питания — 12 В. Габариты — 1220×350×50 мм. Цвет — желтый." Кол-во: 1

"Позиция 188" "Клапан регулировки давления топлива дозировочный блок 0928400745 BOSCH 0 928 400 745 Артикул 0 928 400 745" Кол-во: 20

"Позиция 189" "Тент чехол для внедорожника и кроссовера, Двойной КОМФОРТ плюс для Toyota Land Cruiser 200" Кол-во: 3

"Позиция 190" "Блок управления Thermo 90 Pro 12B / ВБ 1318925A" Кол-во: 1

"Позиция 191" "НАБОР ТЕРМОУСАДОЧНЫХ ОБЖИМНЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ 5964055502" Кол-во: 2

"Позиция 192" "Корпуса разъемов в ассорт.водостойк. Sysko 440 шт 5964055501" Кол-во: 2

"Позиция 193" "СИСТЕМА ORSY® НА 10 КАТУШЕК ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ FLRY 770900140" Кол-во: 1

"Позиция 194" "Пусковое устройство, 12-24V 026285 GYS STARTRACK 12.24" Кол-во: 1

"Позиция 195" "Смазка консистентная CHEVRON BLACK PEARL GREASE EP NLGI 2 397г C254591642" Кол-во: 90

"Позиция 196" "Жидкость охлаждающая CC2826M готовая 50/50 Fleetguard CC2826M (208л) T4036855 (CC 2826M)" Кол-во: 4

"Позиция 197" "Моторное масло TEXACO URSA PREMIUM TD 10W-40 (208л) Артикул T4035922" Кол-во: 4

"Позиция 198" "TEXACO универсальное тракторное масло (UTTO) TEXTRAN TDH PREMIUM, API GL-4, SF-208L (трансмиссионное) Артикул T4025574" Кол-во: 2

"Позиция 199" "Гидравлическое масло TEXACO HYDRAULIC OIL HDZ 32 (208л) Артикул T4035768" Кол-во: 3

"Позиция 200" "Моторное масло TEXACO URSA PREMIUM TD 10W-40 (208л) Артикул T4035922" Кол-во: 4

"Позиция 201" "Шина 26.5R25, 20РR L3" Кол-во: 4

"Позиция 202" "Фильтр воздушный (внешний ‐ элемент первичной очистки) 11LQ-40110 ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ (ВНЕШ..) 11LQ-40110" Кол-во: 5

"Позиция 203" "Фильтр воздушный (внутренний ‐ элемент безопасности) 11LQ-40120 ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ (ВНУТР.) 11LQ-40120" Кол-во: 5

"Позиция 204" "Фильтрующий элемент системы кондиционирования (внутренний) 71LM-00290 71LM-00290" Кол-во: 20

"Позиция 205" "Фильтрующий элемент системы кондиционирования (внешний) 11N6-90770 11N6-90770" Кол-во: 20

"Позиция 206" "Фильтр КПП ZGAQ-02400 ZGAQ-02400" Кол-во: 5

"Позиция 207" "Фильтр пилотный гидравлики 31E3-0018 31E3-0018" Кол-во: 5

"Позиция 208" "Фильтр антикоррозионный 3100308 3100308" Кол-во: 20

"Позиция 209" "Фильтр топливный(предварительный/дополнительный) 11KB-50140 ЭЛЕМЕНТ 11KB-50140" Кол-во: 10

"Позиция 210" "Фильтр полнопоточный гидравлики 31LK-69012 Фильтр гидравлический (31LK-69012) (HYUNDAI)" Кол-во: 10

"Позиция 211" "Фильтр топливный 3329289 Фильтр топливный Fleetguard FS1000 (Оригинал) - 3329289" Кол-во: 20

"Позиция 212" "Фильтр масляный Cummins 3101869 Фильтр масляный Cummins 3101869 Шанкси LF9001" Кол-во: 20

"Позиция 213" "Масло ТСп –10 ГОСТ 23652-79 (180кг) Масло ТСп –10 ГОСТ 23652-79" Кол-во: 3

"Позиция 214" "Масло МГТ ТУ 38.1011103-87 (180кг) Масло МГТ ТУ 38.1011103-87" Кол-во: 3

"Позиция 215" "Масло моторное Лукойл Авангард Ультра 10W40 216,5л SAE 10W-40" Кол-во: 3

"Позиция 216" "Рукав высокого давления РВД 05.140.002А.А14.013А. A11.1136.A-2-С" Кол-во: 10

"Позиция 217" "Рукав высокого давления РВД 05.140.002А.А14.036А.A14.1236.A-2-С" Кол-во: 15

"Позиция 218" "Рукав высокого давления РВД 05.140.002А.А14.013G.A11.1136.A-2-С" Кол-во: 10