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Номер извещения
ГП921938
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку взрывозащищенных ТМЦ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 16:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Контактный телефон
+7 812 448-22-09 доб. 3087
Факс
+7 812 412-64-84
Адрес электронной почты
repx@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Щербак Виталий Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка взрывозащищенных ТМЦ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.09.2019 12:00 GMT +325.09.2019 12:0025.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921938Дата и время окончания срока приема заявок Поставка взрывозащищенных ТМЦСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
25.09.2019 12:0025.09.2019 12:0025.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921938Дата и время вскрытия заявок Поставка взрывозащищенных ТМЦСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
09.10.2019 18:0009.10.2019 18:0009.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921938Подведение итогов не позднее Поставка взрывозащищенных ТМЦСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка взрывозащищенных ТМЦ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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