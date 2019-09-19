3452 Поставка Трубы Дн 110х6,3 ПЭ 80 SDR 17,6 техн. (12м) с Доставкой на объект «Торговый комплекс MOSCOW MALL». Новорижское шоссе поселок Новый 55.800977, 37.283342 1. Схема оплаты: постоплата 93 % , гарантийное удержание 7%. 2. Поставка до 26.09.2019г 3. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП921941 Уникальный номер закупки 3452 Номер закупки Наименование закупки 3452 Поставка Трубы Дн 110х6,3 ПЭ 80 SDR 17,6 техн. (12м) с Доставкой на объект «Торговый комплекс MOSCOW MALL». Новорижское шоссе поселок Новый 55.800977, 37.283342 1. Схема оплаты: постоплата 93 % , гарантийное удержание 7%. 2. Поставка до 26.09.2019г 3. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры запрос по документам

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция

Все закупки и тендеры Реконструкция Юридический адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Почтовый адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Контактный телефон +7 495 660-91-91 доб. 207 Факс +7 495 660-91-91 Адрес электронной почты elena.kutsyreva@mega-stroy.su Ф.И.О. контактного лица Куцырева Елена Геннадиевна Место рассмотрения предложений Домодедово Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru