Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Приобретение голосовых шлюзов AudioCodes для нужд Банка ГПБ (АО)

    Приобретение голосовых шлюзов AudioCodes для нужд Банка ГПБ (АО)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 16:0024.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921935Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение голосовых шлюзов AudioCodes для нужд Банка ГПБ (АО)МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921935

    Уникальный номер закупки

    ОР19-09-97

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение голосовых шлюзов AudioCodes для нужд Банка ГПБ (АО)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Редукцион

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 15:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Юридический адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Почтовый адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 287-61-00 доб. 24984

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Olga.Y.Medvedeva@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Медведева Ольга Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение голосовых шлюзов AudioCodes для нужд Банка ГПБ (АО)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.10.201901.10.2019 18:0001.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921935Подведение итогов не позднее Приобретение голосовых шлюзов AudioCodes для нужд Банка ГПБ (АО)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение голосовых шлюзов AudioCodes для нужд Банка ГПБ (АО)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    26.3

    Оборудование коммуникационное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение голосовых шлюзов AudioCodes для нужд Банка ГПБ (АО)"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Конкурентный отбор № 32211078109
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №15-2022 на поставку устройства телеметрии и телемеханики для ПРГ
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №15-2022 на поставку устройства телеметрии и...
    593108
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    6 070 792
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013015
    Закупка оборудования ЦСПИ
    Закупка оборудования ЦСПИ
    588335
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    БАНК ГПБ (АО)
    Редукцион № ГП225674
    № ОР22-01-08 предмет: «Поставка POS-терминалов и валидаторов для нужд Банка ГПБ (АО)» в четырёх лотах Лот №3 Программное обеспечение (лицензии) для терминалов Newpos 9220
    № ОР22-01-08 предмет: «Поставка POS-терминалов и валидаторов для нужд Банка ГПБ (АО)» в...
    592004
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить