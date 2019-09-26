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    Главная / Торги / 92/18.09.19/ППЖТ/КО/Э Выполнение работ по вырубке деревьев и кустарников, выкорчёвке пней, планировке земельного участка на территории площадью 3000 м2

    92/18.09.19/ППЖТ/КО/Э Выполнение работ по вырубке деревьев и кустарников, выкорчёвке пней, планировке земельного участка на территории площадью 3000 м2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 15:3026.09.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921933Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по вырубке деревьев и кустарников, выкорчёвке пней, планировке земельного участка на территории площадью 3000 м2 СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921933

    Уникальный номер закупки

    92/18.09.19/ППЖТ/КО/Э

    Номер закупки

    Наименование закупки

    92/18.09.19/ППЖТ/КО/Э Выполнение работ по вырубке деревьев и кустарников, выкорчёвке пней, планировке земельного участка на территории площадью 3000 м2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 15:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Изменение 1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-62

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    11unu@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афанасьева Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по вырубке деревьев и кустарников, выкорчёвке пней, планировке земельного участка на территории площадью 3000 м2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.09.2019 15:30 GMT +326.09.2019 15:3026.09.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921933Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по вырубке деревьев и кустарников, выкорчёвке пней, планировке земельного участка на территории площадью 3000 м2 Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    26.09.2019 15:3026.09.2019 15:3026.09.2019 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921933Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по вырубке деревьев и кустарников, выкорчёвке пней, планировке земельного участка на территории площадью 3000 м2 Салават

    Подведение итогов не позднее

    28.10.2019 12:0028.10.2019 12:0028.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921933Подведение итогов не позднее Выполнение работ по вырубке деревьев и кустарников, выкорчёвке пней, планировке земельного участка на территории площадью 3000 м2 Салават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    28.10.201928.10.2019 12:0028.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921933Подведение итогов не позднее Выполнение работ по вырубке деревьев и кустарников, выкорчёвке пней, планировке земельного участка на территории площадью 3000 м2 Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по вырубке деревьев и кустарников, выкорчёвке пней, планировке земельного участка на территории площадью 3000 м2

    Начальная цена

    1 253 539,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно условиям проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условиям проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условиям проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    N

    УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по вырубке деревьев и кустарников, выкорчёвке пней, планировке земельного участка на территории площадью 3000 м2"

    Кол-во: 0

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