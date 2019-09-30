www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908314086
Уникальный номер закупки
273-19
Наименование закупки
Выполнение работ по текущему ремонту столовой по адресу: Хоромный тупик, д.4, стр.6 (2 этап)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 15:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-01-11
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
BerezaLA@gm.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клёнова Виктория Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по текущему ремонту столовой по адресу: Хоромный тупик, д.4, стр. 6 (2 этап)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 10:00 GMT +330.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908314086Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту столовой по адресу: Хоромный тупик, д.4, стр. 6 (2 этап)Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2019 10:0130.09.2019 10:0130.09.2019 10:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908314086Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по текущему ремонту столовой по адресу: Хоромный тупик, д.4, стр. 6 (2 этап)Москва
Подведение итогов не позднее
02.10.2019 10:0002.10.2019 10:0002.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908314086Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту столовой по адресу: Хоромный тупик, д.4, стр. 6 (2 этап)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту столовой по адресу: Хоромный тупик, д.4, стр. 6 (2 этап)
Начальная цена
3 947 483,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Разделом 3 «Задание на закупку» Документации о закупке и (или) Разделом 4 «Проект договора» Документации о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Разделом 3 «Задание на закупку» Документации о закупке и (или) Разделом 4 «Проект договора» Документации о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
41.20.40.000
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.