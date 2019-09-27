Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Порядок оплаты: В течение 3(трех) календарных дней после подписания Сторонами договора, Исполнитель представляет Заказчику счет на предварительную оплату в размере 30% (тридцати) от стоимости Работ. Заказчик осуществляет предварительную оплату по договору на основании счета, полученного от Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами договора. В течение 3 (трех) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных Работ, Исполнитель представляет Заказчику счет на оплату по договору в размере 70% (семидесяти) от стоимости Работ. Заказчик осуществляет окончательную оплату по договору на основании счета, полученного от Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ. Исполнитель приступает к выполнению работ в течение 5 (пяти) календарных дней после получения Исполнителем предварительной оплаты. Срок выполнения 45 (сорок пять) календарных дней.