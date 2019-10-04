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Номер извещения
31908313940
Уникальный номер закупки
217
Наименование закупки
конкурс в электронной форме на право заключения договора, на выполнение реконструкции кровли Гаража № 1 для нужд ООО "Ульяновскоблводоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 15:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
Почтовый адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
Контактный телефон
+7 84235 2-65-68 доб. 117
Факс
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Адрес электронной почты
DDubrovskij@ulcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дубровский Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Димитровград
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Реконструкция кровли гаража №1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 11:00 GMT +304.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908313940Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция кровли гаража №1Димитровград
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 11:00GMT +304.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908313940Дата и время вскрытия заявок Реконструкция кровли гаража №1Димитровград
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.10.201905.10.2019 09:0005.10.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908313940Дата окончания срока рассмотрения заявок Реконструкция кровли гаража №1Димитровград
Подведение итогов не позднее
10.10.2019 16:0010.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908313940Подведение итогов не позднее Реконструкция кровли гаража №1Димитровград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реконструкция кровли гаража №1
Начальная цена
1 013 244,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
см. Конкурсную документацию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
см. Конкурсную документациюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
43
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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