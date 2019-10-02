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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на поставку кабельно-проводниковой продукции.

    Запрос котировок в электронной форме на поставку кабельно-проводниковой продукции.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 15:0002.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921930Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельно-проводниковой продукцииг. Пермь, ул. Чернышевского, 28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921930

    Уникальный номер закупки

    264

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на поставку кабельно-проводниковой продукции.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 15:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    Почтовый адрес

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Контактный телефон

    +7 342 201-71-54

    Факс

    +7 342 201-71-44

    Адрес электронной почты

    lobanov.e.p@novogor.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лобанов Евгений Петрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    кабель, кабель, кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабельно-проводниковой продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.10.2019 15:00 GMT +302.10.2019 15:0002.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921930Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельно-проводниковой продукцииг. Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Дата и время вскрытия заявок

    02.10.2019 15:0002.10.2019 15:0002.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921930Дата и время вскрытия заявок Поставка кабельно-проводниковой продукцииг. Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.10.201909.10.2019 15:0009.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921930Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковой продукцииг. Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельно-проводниковой продукции

    Начальная цена

    99 980,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с конкурсной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с конкурсной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13.111

    Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка кабельно-проводниковой продукции"

    Кол-во: 1

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