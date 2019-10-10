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Номер извещения
ГП921927
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
1061/18.09.19/КО/Э Поставка картона
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 15:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-84
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
19mta@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миключева Татьяна Ивановна
Место рассмотрения предложений
Салават
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Картон гофрированный Т-23 ГОСТ 7376-89 или ГОСТ Р 52901-2007
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 15:30 GMT +310.10.2019 15:3010.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921927Дата и время окончания срока приема заявок Картон гофрированный Т-23 ГОСТ 7376-89 или ГОСТ Р 52901-2007 Салават
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2019 15:3010.10.2019 15:3010.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921927Дата и время вскрытия заявок Картон гофрированный Т-23 ГОСТ 7376-89 или ГОСТ Р 52901-2007 Салават
Подведение итогов не позднее
22.11.2019 12:0022.11.2019 12:0022.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921927Подведение итогов не позднее Картон гофрированный Т-23 ГОСТ 7376-89 или ГОСТ Р 52901-2007 Салават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Картон гофрированный Т-23 ГОСТ 7376-89 или ГОСТ Р 52901-2007
Начальная цена
15 288 114,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условиям проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условиям проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
17
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Картон фильтровальный технический. ГОСТ 6722-75 с изм.1-3, Картон коробочный рулонный. «В» 0,55-0,73 ГОСТ 7933-89
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 15:30 GMT +310.10.2019 15:3010.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921927Дата и время окончания срока приема заявок Картон фильтровальный технический. ГОСТ 6722-75 с изм.1-3, Картон коробочный рулонный. «В» 0,55-0,73 ГОСТ 7933-89 Салават
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2019 15:3010.10.2019 15:3010.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921927Дата и время вскрытия заявок Картон фильтровальный технический. ГОСТ 6722-75 с изм.1-3, Картон коробочный рулонный. «В» 0,55-0,73 ГОСТ 7933-89 Салават
Подведение итогов не позднее
22.11.2019 12:0022.11.2019 12:0022.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921927Подведение итогов не позднее Картон фильтровальный технический. ГОСТ 6722-75 с изм.1-3, Картон коробочный рулонный. «В» 0,55-0,73 ГОСТ 7933-89 Салават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Картон фильтровальный технический. ГОСТ 6722-75 с изм.1-3, Картон коробочный рулонный. «В» 0,55-0,73 ГОСТ 7933-89
Начальная цена
3 150 111,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условиям проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условиям проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
17
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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