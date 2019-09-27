www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908313745
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка универсального токарно-карусельного станка с ЦИ модели 1Л532Ф1.300 или СХ5231А
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 15:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-69-81
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
bav951@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Болонова А. В.
Место рассмотрения предложений
614038, ПАО НПО «Искра», г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка универсального токарно-карусельного станка с ЦИ модели 1Л532Ф1.300 или СХ5231А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 21:59 GMT +327.09.2019 21:5927.09.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908313745Дата и время окончания срока приема заявок Поставка универсального токарно-карусельного станка с ЦИ модели 1Л532Ф1.300 или СХ5231А614038, ПАО НПО «Искра», г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2019 21:5927.09.2019 21:5927.09.2019 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908313745Дата и время вскрытия заявок Поставка универсального токарно-карусельного станка с ЦИ модели 1Л532Ф1.300 или СХ5231А614038, ПАО НПО «Искра», г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28
Подведение итогов не позднее
28.10.2019 15:0028.10.2019 15:0028.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908313745Подведение итогов не позднее Поставка универсального токарно-карусельного станка с ЦИ модели 1Л532Ф1.300 или СХ5231А614038, ПАО НПО «Искра», г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка универсального токарно-карусельного станка с ЦИ модели 1Л532Ф1.300 или СХ5231А
Начальная цена
17 460 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
174 600,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
28.41.21.120
28.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.