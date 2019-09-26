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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908313667
Уникальный номер закупки
351/23/2019
Наименование закупки
Оказание услуг по обслуживанию оргтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 15:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Буденного, 117/2 оф 313
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Буденного, 117/2 оф 313
Контактный телефон
+7 989 852-07-45
Факс
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Адрес электронной почты
o.kazanin@kgte.ru
Ф.И.О. контактного лица
Казанин Олег Валерьевич
Место рассмотрения предложений
г. Краснодар
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обслуживанию оргтехники
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обслуживанию оргтехники
Начальная цена
96 233,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КРАСНОДАР
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КРАСНОДАР
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Буденного, 117/2 оф 313
95.11.10
95.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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