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Номер извещения
ГП921932
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по восстановлению и усилению железобетонных конструкций зданий и сооружений.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 15:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Почтовый адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Контактный телефон
+7 365 652-85-08
Факс
+7 978 857-18-85
Адрес электронной почты
pimenovaa@sodaplant.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пименов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Красноперекопск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по восстановлению и усилению железобетонных конструкций зданий и сооружений.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 14:00 GMT +327.09.2019 14:0027.09.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921932Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по восстановлению и усилению железобетонных конструкций зданий и сооружений.Красноперекопск
Подведение итогов не позднее
21.10.2019 15:0021.10.2019 15:0021.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921932Подведение итогов не позднее Выполнение работ по восстановлению и усилению железобетонных конструкций зданий и сооружений.Красноперекопск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по восстановлению и усилению железобетонных конструкций зданий и сооружений.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ по восстановлению и усилению железобетонных конструкций зданий и сооружений.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Работы выполнить на территории ПАО "СЗ". РК, г. Красноперекопск, ул. Проектная, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
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Документация лота
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