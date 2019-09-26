Передача простых неисключительных прав на использование информационно-справочной системы «Техэксперт» (с использованием экземпляров Заказчика) в количестве и составе согласно Спецификации (Приложение №2 к Договору)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908313640 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Передача простых неисключительных прав на использование информационно-справочной системы «Техэксперт» (с использованием экземпляров Заказчика) в количестве и составе согласно Спецификации (Приложение №2 к Договору) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещение

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