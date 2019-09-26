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Номер извещения
31908313640
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Передача простых неисключительных прав на использование информационно-справочной системы «Техэксперт» (с использованием экземпляров Заказчика) в количестве и составе согласно Спецификации (Приложение №2 к Договору)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 14:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Почтовый адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Контактный телефон
+7 495 565-77-04
Факс
+7 495 565-77-04
Адрес электронной почты
zakupki@dnpp.biz
Ф.И.О. контактного лица
Ярилов Александр Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Долгопрудный
Закупки и тендеры Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой Эта группировка не включает: - услуги, осуществляемые по договору, согласно которому консультативные услуги связаны с проектированием и разработкой решения в области информационных технологий (web-сайта, базы данных, конкретного приложения, сети и т.д.), см. услуги по проектированию и разработке соответствующей информационной технологии в группировке 62.01.1; - консультирование по вопросам, связанным со стратегией бизнеса, например консультирование по разработке стратегии электронной торговли, см. 70.22.11
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Передача простых неисключительных прав на использование информационно-справочной системы «Техэксперт» (с использованием экземпляров Заказчика) в количестве и составе согласно Спецификации (Приложение №2 к Договору)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 08:00 GMT +326.09.2019 08:0026.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908313640Дата и время окончания срока приема заявок Передача простых неисключительных прав на использование информационно-справочной системы «Техэксперт» (с использованием экземпляров Заказчика) в количестве и составе согласно Спецификации (Приложение №2 к Договору)Долгопрудный
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 08:0026.09.2019 08:0026.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908313640Дата и время вскрытия заявок Передача простых неисключительных прав на использование информационно-справочной системы «Техэксперт» (с использованием экземпляров Заказчика) в количестве и составе согласно Спецификации (Приложение №2 к Договору)Долгопрудный
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.10.201911.10.2019 16:0011.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908313640Подведение итогов не позднее Передача простых неисключительных прав на использование информационно-справочной системы «Техэксперт» (с использованием экземпляров Заказчика) в количестве и составе согласно Спецификации (Приложение №2 к Договору)Долгопрудный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Передача простых неисключительных прав на использование информационно-справочной системы «Техэксперт» (с использованием экземпляров Заказчика) в количестве и составе согласно Спецификации (Приложение №2 к Договору)
Начальная цена
840 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно проекту договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно проекту договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ДНПП
Все закупки и тендеры ПАО ДНПП
Адрес местонахождения
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
62.02.20
62.02
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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