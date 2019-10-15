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Номер извещения
31908313558
Уникальный номер закупки
МИ-071-СМР-ИП-19
Наименование закупки
МИ-071-СМР-ИП-19 на право заключения договора на выполнение комплекса работ по объектам: «Строительство трубопровода от Антипино (вывод из эксплуатации водозабора и очистных сооружений в мкр.Лесной)», «Подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения (вывод из эксплуатации водозабора Утешево)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 14:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1734
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
l.dorogina@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дорогина Любовь Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Выполнение комплекса работ по объектам: «Строительство трубопровода от Антипино (вывод из эксплуатации водозабора и очистных сооружений в мкр.Лесной)», «Подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения (вывод из эксплуатации водозабора Утешево)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 12:00 GMT +315.10.2019 12:0015.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908313558Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по объектам: «Строительство трубопровода от Антипино (вывод из эксплуатации водозабора и очистных сооружений в мкр.Лесной)», «Подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения (вывод из эксплуатации водозабора Утешево)г. Тюмень
Подведение итогов не позднее
14.11.2019 12:0014.11.2019 12:0014.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908313558Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по объектам: «Строительство трубопровода от Антипино (вывод из эксплуатации водозабора и очистных сооружений в мкр.Лесной)», «Подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения (вывод из эксплуатации водозабора Утешево)г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.11.201914.11.2019 12:0014.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908313558Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по объектам: «Строительство трубопровода от Антипино (вывод из эксплуатации водозабора и очистных сооружений в мкр.Лесной)», «Подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения (вывод из эксплуатации водозабора Утешево)г. Тюмень
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по объектам: «Строительство трубопровода от Антипино (вывод из эксплуатации водозабора и очистных сооружений в мкр.Лесной)», «Подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения (вывод из эксплуатации водозабора Утешево)
Начальная цена
1 996 154,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл. ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г. ТюменьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
42.21
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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