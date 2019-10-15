Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: Оплата работ по Договору осуществляется в следующем порядке: - по Объекту-1 Заказчик оплачивает 90 (Девяносто) % от стоимости проектных и ликвидационных работ, в течение 30 календарных дней с момента сдачи следующих документов:  5 экземпляров проектно-сметной документации, согласованная и утверждённая согласно действующего Законодательства на бумажном носителе, 4 экземпляра на электронном носителе;  акты о ликвидационном тампонировании скважин;  акты о проведении рекультивации земли в районе скважин;  акт сдачи-приемки выполненных проектных работ;  положительное заключение экспертизы в отношении проектной документации;  акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами (по форме КС-2), составляемый в 3 экземплярах, цветные фотоматериалы, отчет о выполнении работ на бумажных и электронных носителях; справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), составляемый в 3 экземплярах;  счет на оплату;  счет-фактура. журнал производства работ (специальные журналы); паспорта качества завода-изготовителя на все материалы, использованные при производстве Работ. Окончательную оплату за выполненные работы по договору в размере 10% Заказчик производит в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения положительного заключения о качестве выполненных работ от Администрации г. Тюмени. - по Объекту-2 Заказчик оплачивает 90 (Девяносто) % от стоимости проектных и ликвидационных работ, в течение 30 календарных дней с момента сдачи следующих документов:  5 экземпляров проектно-сметной документации, согласованная и утверждённая согласно действующего Законодательства на бумажном носителе, 4 экземпляра на электронном носителе;  акты о ликвидационном тампонировании скважин;  акты о проведении рекультивации земли в районе скважин;  акт сдачи-приемки выполненных проектных работ;  положительное заключение экспертизы в отношении проектной документации;  акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами (по форме КС-2), составляемый в 3 экземплярах, цветные фотоматериалы, отчет о выполнении работ на бумажных и электронных носителях; справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), составляемый в 3 экземплярах;  счет на оплату;  счет-фактура.  журнал производства работ (специальные журналы);  паспорта качества завода-изготовителя на все материалы, использованные при производстве Работ. Окончательную оплату за выполненные работы по договору в размере 10% Заказчик производит в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения положительного заключения о качестве выполненных работ от Администрации г. Тюмени. Условия исполнения договора: Работы выполнить в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1.1, №1.2 к Закупочной документации), Проектом договора (Приложение № 2 к Закупочной документации). Сроки выполнения работ: Начальный и конечный сроки выполнения работ согласованы Сторонами в Календарном графике, являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение 3). Общий срок выполнения работ – 77 календарных дней с даты заключения Договора, в том числе: разработка, согласование и утверждение проектной документации – 28 календарных дней, строительно-монтажные работы – 28 календарных дней, подписание КС-11, сдача работ МКУ – 21 календарный день. После разработки проектно-сметной документации в течение 3 календарных дней Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком ППР с отражением в нем графиков производства работ с объемами.