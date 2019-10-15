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    Главная / Торги / МИ-071-СМР-ИП-19 на право заключения договора на выполнение комплекса работ по объектам: «Строительство трубопровода от Антипино (вывод из эксплуатации водозабора и очистных сооружений в мкр.Лесной)», «Подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения (вывод из эксплуатации водозабора Утешево)

    МИ-071-СМР-ИП-19 на право заключения договора на выполнение комплекса работ по объектам: «Строительство трубопровода от Антипино (вывод из эксплуатации водозабора и очистных сооружений в мкр.Лесной)», «Подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения (вывод из эксплуатации водозабора Утешево)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2019 12:0015.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908313558Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по объектам: «Строительство трубопровода от Антипино (вывод из эксплуатации водозабора и очистных сооружений в мкр.Лесной)», «Подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения (вывод из эксплуатации водозабора Утешево)г. ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908313558

    Уникальный номер закупки

    МИ-071-СМР-ИП-19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    МИ-071-СМР-ИП-19 на право заключения договора на выполнение комплекса работ по объектам: «Строительство трубопровода от Антипино (вывод из эксплуатации водозабора и очистных сооружений в мкр.Лесной)», «Подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения (вывод из эксплуатации водозабора Утешево)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 14:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    6. Приложение №2 к ЗД- Проект Договора

    1. МИ-071-СМР-ИП-19 Информационная карта

    2. Приложение №1.1 к ЗД- Техническое задание

    3. Приложения к ТЗ №1.1

    4. Приложение №1.2 к ЗД- Техническое задание

    5. Приложения к ТЗ №1.2

    7. Приложения к договору

    8. Приложение №3 к ЗД - Формы подачи предложений

    9. Приложение №3.1 к ЗД - Календарный график

    10. Приложение №4 к ЗД - Критерии оценки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40 доб. 1734

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    l.dorogina@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дорогина Любовь Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Ключевые слова:

    строительство, строительство, строительство, строительство

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса работ по объектам: «Строительство трубопровода от Антипино (вывод из эксплуатации водозабора и очистных сооружений в мкр.Лесной)», «Подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения (вывод из эксплуатации водозабора Утешево)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 12:00 GMT +315.10.2019 12:0015.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908313558Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по объектам: «Строительство трубопровода от Антипино (вывод из эксплуатации водозабора и очистных сооружений в мкр.Лесной)», «Подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения (вывод из эксплуатации водозабора Утешево)г. Тюмень

    Подведение итогов не позднее

    14.11.2019 12:0014.11.2019 12:0014.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908313558Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по объектам: «Строительство трубопровода от Антипино (вывод из эксплуатации водозабора и очистных сооружений в мкр.Лесной)», «Подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения (вывод из эксплуатации водозабора Утешево)г. Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.11.201914.11.2019 12:0014.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908313558Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по объектам: «Строительство трубопровода от Антипино (вывод из эксплуатации водозабора и очистных сооружений в мкр.Лесной)», «Подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения (вывод из эксплуатации водозабора Утешево)г. Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ по объектам: «Строительство трубопровода от Антипино (вывод из эксплуатации водозабора и очистных сооружений в мкр.Лесной)», «Подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения (вывод из эксплуатации водозабора Утешево)

    Начальная цена

    1 996 154,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл. ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тюменская область, г. ТюменьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: Оплата работ по Договору осуществляется в следующем порядке: - по Объекту-1 Заказчик оплачивает 90 (Девяносто) % от стоимости проектных и ликвидационных работ, в течение 30 календарных дней с момента сдачи следующих документов:  5 экземпляров проектно-сметной документации, согласованная и утверждённая согласно действующего Законодательства на бумажном носителе, 4 экземпляра на электронном носителе;  акты о ликвидационном тампонировании скважин;  акты о проведении рекультивации земли в районе скважин;  акт сдачи-приемки выполненных проектных работ;  положительное заключение экспертизы в отношении проектной документации;  акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами (по форме КС-2), составляемый в 3 экземплярах, цветные фотоматериалы, отчет о выполнении работ на бумажных и электронных носителях; справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), составляемый в 3 экземплярах;  счет на оплату;  счет-фактура. журнал производства работ (специальные журналы); паспорта качества завода-изготовителя на все материалы, использованные при производстве Работ. Окончательную оплату за выполненные работы по договору в размере 10% Заказчик производит в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения положительного заключения о качестве выполненных работ от Администрации г. Тюмени. - по Объекту-2 Заказчик оплачивает 90 (Девяносто) % от стоимости проектных и ликвидационных работ, в течение 30 календарных дней с момента сдачи следующих документов:  5 экземпляров проектно-сметной документации, согласованная и утверждённая согласно действующего Законодательства на бумажном носителе, 4 экземпляра на электронном носителе;  акты о ликвидационном тампонировании скважин;  акты о проведении рекультивации земли в районе скважин;  акт сдачи-приемки выполненных проектных работ;  положительное заключение экспертизы в отношении проектной документации;  акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами (по форме КС-2), составляемый в 3 экземплярах, цветные фотоматериалы, отчет о выполнении работ на бумажных и электронных носителях; справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), составляемый в 3 экземплярах;  счет на оплату;  счет-фактура.  журнал производства работ (специальные журналы);  паспорта качества завода-изготовителя на все материалы, использованные при производстве Работ. Окончательную оплату за выполненные работы по договору в размере 10% Заказчик производит в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения положительного заключения о качестве выполненных работ от Администрации г. Тюмени. Условия исполнения договора: Работы выполнить в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1.1, №1.2 к Закупочной документации), Проектом договора (Приложение № 2 к Закупочной документации). Сроки выполнения работ: Начальный и конечный сроки выполнения работ согласованы Сторонами в Календарном графике, являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение 3). Общий срок выполнения работ – 77 календарных дней с даты заключения Договора, в том числе: разработка, согласование и утверждение проектной документации – 28 календарных дней, строительно-монтажные работы – 28 календарных дней, подписание КС-11, сдача работ МКУ – 21 календарный день. После разработки проектно-сметной документации в течение 3 календарных дней Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком ППР с отражением в нем графиков производства работ с объемами.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "выполнение комплекса работ по объектам: «Строительство трубопровода от Антипино (вывод из эксплуатации водозабора и очистных сооружений в мкр.Лесной)», «Подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения "

    Кол-во: 1

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