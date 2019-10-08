Лот № 1 На оказание услуг по приемке, хранению c упаковкой ТМЦ, включая погрузо- разгрузочные работы, забор ТМЦ с речного порта, доставка до аэропорта в г. Красноярск. Лот № 2 Оказание услуг по приемке, хранению с упаковкой МТР, включая погрузо-разгрузочные работы, отгрузка МТР с речного порта г.Норильска ( ж/д доставка), доставка до вертолетной площадки в п. Валек.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908313545 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Лот № 1 На оказание услуг по приемке, хранению c упаковкой ТМЦ, включая погрузо- разгрузочные работы, забор ТМЦ с речного порта, доставка до аэропорта в г. Красноярск. Лот № 2 Оказание услуг по приемке, хранению с упаковкой МТР, включая погрузо-разгрузочные работы, отгрузка МТР с речного порта г.Норильска ( ж/д доставка), доставка до вертолетной площадки в п. Валек. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок для СМСП Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ

Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА Юридический адрес 150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38, Почтовый адрес 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38 Контактный телефон +7 4852 72-51-74 Факс {} Адрес электронной почты VorovchenkoEA@rusgeology.ru Ф.И.О. контактного лица Воровченко Евгений Анатольевич Место рассмотрения предложений Ярославль Закупки и тендеры Ярославская область Закупки и тендеры Услуги по складированию и хранению Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru