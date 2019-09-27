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    Главная / Торги / Группа механических изделий

    Группа механических изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921916Дата и время окончания срока приема заявок Группа механических изделийЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921916

    Уникальный номер закупки

    836

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Группа механических изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 14:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение №1 - Заявка на участие

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-62-92

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    d.koshovkin@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кошовкин Дмитрий Георгиевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Группа механических изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.09.2019 11:00 GMT +327.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921916Дата и время окончания срока приема заявок Группа механических изделийЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    27.09.2019 11:0027.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921916Дата и время вскрытия заявок Группа механических изделийЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 15:0031.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921916Подведение итогов не позднее Группа механических изделийЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Группа механических изделий

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ; 320/292x9,5; OK-0320 00701"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ; 280/255,5x8; OK-0280 00701"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "УПЛОТНЕНИЕ ФЛАНЦА; OV 3106 P5008"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "УПЛОТНЕНИЕ ФЛАНЦА; OV 4527 P5008"

    Кол-во: 60

    "Позиция 5"

    "УПЛОТНЕНИЕ ФЛАНЦА; OV 5540 P5008"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "УПЛОТНЕНИЕ ФЛАНЦА; OV 3605 P5008"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "УПЛОТНЕНИЕ ФЛАНЦА; OV 6776 P5008"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "КЛАПАН С КОРПУСОМ; GTP 0234 09 0 1 N SS; DO24 H A 6B"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБОВОЕ; DMO NW 25 S; двойная гайка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ; XVEWO NW 25 HS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; VR NW 08 HL ED; штуцерное"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; VN NW 08 HL; штуцерное"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; VR NW 04 HL ED; штуцерное резьбовое"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; V NW 13 HS 06; редукционное"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "СОЕДИН. УГЛОВ.РЕЗЬБ.; VEWO NW 04 HL; регул.с уплотн.; конусом и кольцом"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "ТРУБА ПРЕЦИЗИОННАЯ; PR 06x1 VZ; (ST 37.4 NBK; DIN EN 10305-4)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; VR NW 13 HL 3/8 ED; штуцерное; р-р G3/8"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; VRK NW 04 HL; штуцерное"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; XVRK NW 13 HS3/8; штуцерное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; V NW 16 HL"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "СКОБА В КОМПЛЕКТЕ; SRS 0218 DP"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "КОНУС СВАРНОЙ; SA NW 16 DK0L 2,5; круглого сечения; с уплотн.кольцом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "СКОБА В КОМПЛЕКТЕ; SRS 0320 DP"

    Кол-во: 36

    "Позиция 24"

    "ТРУБА ПРЕЦИЗИОННАЯ; PR 20x2 VZ; (ST 37.4 NBK,; DIN EN 10305-4)"

    Кол-во: 72

    "Позиция 25"

    "ТРУБА ПРЕЦИЗИОННАЯ; PR 18x1,5 VZ; (ST 37.4 NBK,; DIN EN 10305-4)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 26"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; V NW 16 HL 13; редукционное"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "РУКАВ; PHD213х900 AOS"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; V NW 16 HS13; редукционное"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "СОЕДИН. УГЛОВ.РЕЗЬБ.; VEWO NW 13 HS; регул.с уплотн.; конусом и кольцом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "КОЛЬЦО РЕЖУЩЕЕ; SR D18"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБОВОЕ; XVN NW 16 HL; ввертное"

    Кол-во: 12

    "Позиция 32"

    "СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБОВОЕ; MVO NW 10L; для манометра"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "СОЕДИН. Т-ОБРАЗНОЕ; XRT NW 16 10 16 HL; резьбовое"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "ГАЙКА ДВОЙНАЯ; DMO NW 16 L; кругл.сечения; с уплотн.кольцом; HANSA-FLEX"

    Кол-во: 9

    "Позиция 35"

    "ГЛУХАЯ ПЕРЕМЫЧКА; VLM NW 16; с уплотнит.кольцами; круглого сечения; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "ГАЙКА ДВОЙНАЯ; DMO NW13S; с уплотн.кольцом; кругл.сечения; "HANSA-FLEX""

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "ШЛАНГОПРОВОД; PTE 113х900 AOL"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "СОЕДИН. Т-ОБРАЗНОЕ; Т NW 16 НS; резьбовое"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; V NW 16 HS"

    Кол-во: 25

    "Позиция 40"

    "ГАЙКА НАКИДНАЯ; UEM NW 16 L"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; XAOH NW 20 L 25; редукционное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "ШТУЦЕР РЕГУЛИРУЕМЫЙ; AOVR NW 32 L ED; прямой ввертный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; XVR NW 13 HS ED; штуцерное"

    Кол-во: 21

    "Позиция 44"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; XV NW 20 HS; резьбовое"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "СКОБА В КОМПЛЕКТЕ; SRS 4030"

    Кол-во: 96

    "Позиция 46"

    "СОЕДИН. РЕДУКЦИОННОЕ; RIL NW 06 13 ED; длинное съемное"

    Кол-во: 8

    "Позиция 47"

    "ФЛАНЕЦ ПРИВАРНОЙ; SAE AFS 110; STRE 76.1 с крепеж.; и уплотнением"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; VR NW 32 HL ED; штуцерное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; XVR NW 25 HL ED; штуцерное"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; VR NW 25 HS ED; штуцерное резьбовое"

    Кол-во: 12

    "Позиция 51"

    "СОЕДИН. Т-ОБРАЗНОЕ; Т NW 25 НS; резьбовое"

    Кол-во: 12

    "Позиция 52"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; V NW 25 HS"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; X VR NW 20 HS ED; штуцерное"

    Кол-во: 16

    "Позиция 54"

    "КОНУС СВАРНОЙ; SA NW 32 DKOL 3,5; круглого сечения; с уплотн.кольцом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "КОНУС СВАРНОЙ; SA NW 25 DK0 4; с уплотн.кольцом"

    Кол-во: 148

    "Позиция 56"

    "ГЛУХАЯ ПЕРЕМЫЧКА; BZS NW 25; С ВН.КОНУСОМ 24°,; БЕЗ НАКИДНОЙ ГАЙКИ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 57"

    "СОЕДИН. УГЛОВ.РЕЗЬБ.; W NW 25 HS"

    Кол-во: 28

    "Позиция 58"

    "СОЕДИН. L-ОБРАЗНОЕ; VELO NW 32 HL; резьб.с уплотнит.; конусом и кольцом; круг.сечения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "ЗАМОК КОНЦЕВОЙ; VHS NW 13"

    Кол-во: 12

    "Позиция 60"

    "ЗАМОК КОНЦЕВОЙ; VHS NW 20"

    Кол-во: 12

    "Позиция 61"

    "ШЛАНГОПРОВОД; PTE 225х500 AOL; AOL90"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "СОЕДИН. РЕДУКЦИОННОЕ; RIK NW 13 06 ED; короткое съемное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "КЛАПАН ОБРАТНЫЙ; RD NW 32 HL"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "ФЛАНЕЦ С НАРУЖ.РЕЗЬБ; SAE AFG 403 M/S30; с уплотнением; и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "ШЛАНГОПРОВОД; PHD 425x1300 AOS; AOS90"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "ШТУЦЕР РЕГУЛИРУЕМЫЙ; AOVR NW 25 S ED; прямой ввертный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; XVR NW 08 HL ED; резьбовое штуцерное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; XV NW 25 HS 13; резьбовое"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "ШЛАНГОПРОВОД; PHD213x1800 AOS"

    Кол-во: 6

    "Позиция 70"

    "ХОМУТ КРЕПЕЖНЫЙ; NRS 24-20"

    Кол-во: 22

    "Позиция 71"

    "ХОМУТ КРЕПЕЖНЫЙ; NRS 34-20"

    Кол-во: 18

    "Позиция 72"

    "ШЛАНГОПРОВОД; PHD213x1100 AOS; AOS90"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "ШЛАНГОПРОВОД; PHD 425x1100 AOS; AOS90"

    Кол-во: 6

    "Позиция 74"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; V NW 25 HS 20; редукционное"

    Кол-во: 16

    "Позиция 75"

    "ГЛУХАЯ ПЕРЕМЫЧКА; BZL NW 32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "СОЕДИН. РЕДУКЦИОННОЕ; RIL NW 50 40 ED; длинное съемное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "СОЕДИН. РЕДУКЦИОННОЕ; RIL NW 40 32 ED; длинное съемное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "КРАН ШАРОВОЙ БЛОЧНЫЙ; BKHS 25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; AOH NW 32 L 25; редукц.с уплотн.; конусом и кольцом; кругл.сечения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫ; BKR 25 ND ROV; низкого давления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "СОЕДИН. Т-ОБРАЗНОЕ; T NW 13 HS; резьбовое"

    Кол-во: 12

    "Позиция 82"

    "ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ; VHR 90-1 ED; с уплотнением"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "ШТУЦЕР РЕГУЛИРУЕМЫЙ; AOVR NW 25 L ED; прямой ввертный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "ШЛАНГОПРОВОД; PHD213x2000 AOS; AOS90"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "СОЕДИН. РЕДУКЦИОННОЕ; RIK NW 25 13 ED"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; V NW 13 HS; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 56

    "Позиция 87"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; VR NW 13 HS ED; штуцерное резьбовое"

    Кол-во: 6

    "Позиция 88"

    "СОЕДИН. УГЛОВ.РЕЗЬБ.; W NW 13 HS"

    Кол-во: 56

    "Позиция 89"

    "СОЕДИН.ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ; HFM МК R1/4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫ; BKR 13 ND ROV; низкого давления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ; VHR 90-1/2 ED"

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "СКОБА В КОМПЛЕКТЕ; SRS 3016"

    Кол-во: 128

    "Позиция 93"

    "ШТУЦЕР РЕГУЛИРУЕМЫЙ; AOVR NW 16 L ED; прямой ввертный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 94"

    "СОЕДИН. УГЛОВ.РЕЗЬБ.; W NW 16 HL"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; XVM NW 08 HL 12 ED; резьбовое штуцерное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "ГАЙКА ДВОЙНАЯ; DMO NW 08 S 13; с уплотнительным; кольцом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "КОЛПАЧОК ПЫЛЕЗАЩИТНЫ; SKM ZUBS 399"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "КОЛПАЧОК ПЫЛЕЗАЩИТНЫ; SKS ZUBS 399"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "ШЛАНГ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ; высокого давления; HFM SKE 630"

    Кол-во: 4

    "Позиция 100"

    "КОНУС СВАРНОЙ; SA NW 13 DKO 2,5; с уплотн.кольцом"

    Кол-во: 208

    "Позиция 101"

    "ДЕТАЛЬ; HFM MMА 1/4 для; присоединения; к манометру"

    Кол-во: 6

    "Позиция 102"

    "ДЕТАЛЬ; HFM MMD 1/4 для; прямого присоединени; к манометру"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "ГЛУХАЯ ПЕРЕМЫЧКА; BZS NW 13"

    Кол-во: 6

    "Позиция 104"

    "КЛАПАН КОНИЧЕСКИЙ; ввертный; HVR NW 13 HS ED"

    Кол-во: 4

    "Позиция 105"

    "СОЕДИН.ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ; HFM МКR 1/4 ED"

    Кол-во: 6

    "Позиция 106"

    "СОЕДИН. РЕДУКЦИОННОЕ; RIL NW 10 13 ED; длинное съемное"

    Кол-во: 8

    "Позиция 107"

    "ШЛАНГОПРОВОД; PHD213x2600 AOS; AOS90"

    Кол-во: 16

    "Позиция 108"

    "ШЛАНГОПРОВОД; PHD 420х2200 AOS; AOS90"

    Кол-во: 20

    "Позиция 109"

    "ВТУЛКА ВСТАВНАЯ; SKM 13 HS 3; соединительная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 110"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; XVRK NW 08 HS; штуцерное"

    Кол-во: 4

    "Позиция 111"

    "МУФТА ВСТАВНАЯ; SKS 13 HS 3; соединительная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 112"

    "ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛ.; HFM SKE 1000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 113"

    "ШЛАНГОПРОВОД; PTE 225х400 AOL"

    Кол-во: 18

    "Позиция 114"

    "ШЛАНГОПРОВОД; PКР 220х700 AOS"

    Кол-во: 18

    "Позиция 115"

    "МАНОМЕТР; GMM63-400; (C ГЛИЦЕРИНОМ G1/4); Ф63ММ"

    Кол-во: 22

    "Позиция 116"

    "ШЛАНГОПРОВОД; PHD 220х1000 AOS; AOS90"

    Кол-во: 18

    "Позиция 117"

    "ШЛАНГОПРОВОД; PTE 208х1000 AOL; AOL90"

    Кол-во: 22

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