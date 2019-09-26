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    Главная / Торги / запрос котировок в электронной форме № 252/19-ЗКТЭ на право заключения договора поставки канцелярских принадлежностей

    запрос котировок в электронной форме № 252/19-ЗКТЭ на право заключения договора поставки канцелярских принадлежностей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 08:0026.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921913Дата и время окончания срока приема заявок поставка канцелярских принадлежностейКалугаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921913

    Уникальный номер закупки

    252/19-ЗКТЭ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запрос котировок в электронной форме № 252/19-ЗКТЭ на право заключения договора поставки канцелярских принадлежностей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 14:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Условия сроки и порядок проведения закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ

    Юридический адрес

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Почтовый адрес

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Контактный телефон

    +7 4842 78-64-14

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tutkovaoi@rempm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тютькова Ольга Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Калуга

    Закупки и тендеры Калужская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских принадлежностей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.09.2019 08:00 GMT +326.09.2019 08:0026.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921913Дата и время окончания срока приема заявок поставка канцелярских принадлежностейКалуга

    Дата и время вскрытия заявок

    26.09.2019 08:0026.09.2019 08:0026.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921913Дата и время вскрытия заявок поставка канцелярских принадлежностейКалуга

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.10.201907.10.2019 14:0007.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921913Подведение итогов не позднее поставка канцелярских принадлежностейКалуга

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских принадлежностей

    Начальная цена

    167 852,89

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ

    Адрес местонахождения

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Классификатор ОКПД2

    17.23

    Принадлежности канцелярские бумажные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "канцелярские принадлежности"

    Кол-во: 0

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