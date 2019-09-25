Лот 5

Лот №5 – Габаритный и негабаритный легированный лом и отходы смешанных групп одним лотом: - Б5 – 13,0 т.; - Б14 – 3,0 т.; - Б38 – 4,0 т.; общее количество 20,00т. .+/-10%,, выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.