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    Главная / Торги / Аукцион по реализации лома черных металлов

    Аукцион по реализации лома черных металлов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 10:0025.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921918Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 150+/-50т., выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921918

    Уникальный номер закупки

    71

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион по реализации лома черных металлов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 14:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    912-67-77641

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    kozkin@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козкин Василий Не

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    лом, лом, лом, лом, металл, металл, металл, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Лот №1 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 150+/-50т., выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.09.2019 10:00 GMT +325.09.2019 10:0025.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921918Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 150+/-50т., выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.09.2019 12:0025.09.2019 12:0025.09.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП921918Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот №1 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 150+/-50т., выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.Екатеринбург

    Дата и время проведения

    25.09.2019 12:0025.09.2019 12:0025.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП921918Дата и время проведения Лот №1 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 150+/-50т., выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2019 12:3030.09.2019 12:3030.09.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921918Подведение итогов не позднее Лот №1 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 150+/-50т., выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201930.09.2019 12:3030.09.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921918Подведение итогов не позднее Лот №1 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 150+/-50т., выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот №1 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 150+/-50т., выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.

    Начальная цена

    12 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В извещении

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В извещенииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В извещении
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    38.32.22.110

    Лом и отходы стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А "

    Кол-во: 150

    Лот 2

    Лот №2 – Габаритный и негабаритный чугунный лом и отходы смешанных видов 17-22А в количестве 40+/-10т., выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.09.2019 10:00 GMT +325.09.2019 10:0025.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921918Дата и время окончания срока приема заявок Лот №2 – Габаритный и негабаритный чугунный лом и отходы смешанных видов 17-22А в количестве 40+/-10т., выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.09.2019 12:0025.09.2019 12:0025.09.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП921918Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот №2 – Габаритный и негабаритный чугунный лом и отходы смешанных видов 17-22А в количестве 40+/-10т., выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.Екатеринбург

    Дата и время проведения

    25.09.2019 12:0025.09.2019 12:0025.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП921918Дата и время проведения Лот №2 – Габаритный и негабаритный чугунный лом и отходы смешанных видов 17-22А в количестве 40+/-10т., выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2019 12:3030.09.2019 12:3030.09.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921918Подведение итогов не позднее Лот №2 – Габаритный и негабаритный чугунный лом и отходы смешанных видов 17-22А в количестве 40+/-10т., выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201930.09.2019 12:3030.09.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921918Подведение итогов не позднее Лот №2 – Габаритный и негабаритный чугунный лом и отходы смешанных видов 17-22А в количестве 40+/-10т., выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот №2 – Габаритный и негабаритный чугунный лом и отходы смешанных видов 17-22А в количестве 40+/-10т., выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.

    Начальная цена

    11 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В извещении

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В извещенииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В извещении
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    38.32.22.110

    Лом и отходы стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Габаритный и негабаритный чугунный лом и отходы смешанных видов 17-22А "

    Кол-во: 40

    Лот 3

    Лот №3 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б8 в количестве 80 тн. (+/- 20т), выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.09.2019 10:00 GMT +325.09.2019 10:0025.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921918Дата и время окончания срока приема заявок Лот №3 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б8 в количестве 80 тн. (+/- 20т), выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.09.2019 11:0026.09.2019 11:0026.09.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП921918Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот №3 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б8 в количестве 80 тн. (+/- 20т), выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.Екатеринбург

    Дата и время проведения

    26.09.2019 12:0026.09.2019 12:0026.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП921918Дата и время проведения Лот №3 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б8 в количестве 80 тн. (+/- 20т), выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2019 12:3030.09.2019 12:3030.09.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921918Подведение итогов не позднее Лот №3 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б8 в количестве 80 тн. (+/- 20т), выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201930.09.2019 12:3030.09.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921918Подведение итогов не позднее Лот №3 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б8 в количестве 80 тн. (+/- 20т), выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот №3 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б8 в количестве 80 тн. (+/- 20т), выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.

    Начальная цена

    18 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В извещении

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В извещенииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В извещении
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    38.32.22.110

    Лом и отходы стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б8"

    Кол-во: 80

    Лот 4

    Лот №4 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б23 в количестве 17 тн. (+/- 3т), выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.09.2019 10:00 GMT +325.09.2019 10:0025.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921918Дата и время окончания срока приема заявок Лот №4 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б23 в количестве 17 тн. (+/- 3т), выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.09.2019 12:0025.09.2019 12:0025.09.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП921918Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот №4 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б23 в количестве 17 тн. (+/- 3т), выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.Екатеринбург

    Дата и время проведения

    25.09.2019 12:0025.09.2019 12:0025.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП921918Дата и время проведения Лот №4 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б23 в количестве 17 тн. (+/- 3т), выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2019 12:3030.09.2019 12:3030.09.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921918Подведение итогов не позднее Лот №4 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б23 в количестве 17 тн. (+/- 3т), выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201930.09.2019 12:3030.09.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921918Подведение итогов не позднее Лот №4 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б23 в количестве 17 тн. (+/- 3т), выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот №4 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б23 в количестве 17 тн. (+/- 3т), выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.

    Начальная цена

    18 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В извещении

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В извещенииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В извещении
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    38.32.22.110

    Лом и отходы стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    " Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б23"

    Кол-во: 17

    Лот 5

    Лот №5 – Габаритный и негабаритный легированный лом и отходы смешанных групп одним лотом: - Б5 – 13,0 т.; - Б14 – 3,0 т.; - Б38 – 4,0 т.; общее количество 20,00т. .+/-10%,, выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.09.2019 10:00 GMT +325.09.2019 10:0025.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921918Дата и время окончания срока приема заявок Лот №5 – Габаритный и негабаритный легированный лом и отходы смешанных групп одним лотом: - Б5 – 13,0 т.; - Б14 – 3,0 т.; - Б38 – 4,0 т.; общее количество 20,00т. .+/-10%,, выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г. Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.09.2019 12:0025.09.2019 12:0025.09.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП921918Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот №5 – Габаритный и негабаритный легированный лом и отходы смешанных групп одним лотом: - Б5 – 13,0 т.; - Б14 – 3,0 т.; - Б38 – 4,0 т.; общее количество 20,00т. .+/-10%,, выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г. Екатеринбург

    Дата и время проведения

    25.09.2019 12:0025.09.2019 12:0025.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП921918Дата и время проведения Лот №5 – Габаритный и негабаритный легированный лом и отходы смешанных групп одним лотом: - Б5 – 13,0 т.; - Б14 – 3,0 т.; - Б38 – 4,0 т.; общее количество 20,00т. .+/-10%,, выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г. Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2019 12:3030.09.2019 12:3030.09.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921918Подведение итогов не позднее Лот №5 – Габаритный и негабаритный легированный лом и отходы смешанных групп одним лотом: - Б5 – 13,0 т.; - Б14 – 3,0 т.; - Б38 – 4,0 т.; общее количество 20,00т. .+/-10%,, выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г. Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201930.09.2019 12:3030.09.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921918Подведение итогов не позднее Лот №5 – Габаритный и негабаритный легированный лом и отходы смешанных групп одним лотом: - Б5 – 13,0 т.; - Б14 – 3,0 т.; - Б38 – 4,0 т.; общее количество 20,00т. .+/-10%,, выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г. Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот №5 – Габаритный и негабаритный легированный лом и отходы смешанных групп одним лотом: - Б5 – 13,0 т.; - Б14 – 3,0 т.; - Б38 – 4,0 т.; общее количество 20,00т. .+/-10%,, выставление засора не предусмотрено, отгрузка до 10 октября 2019г.

    Начальная цена

    25 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В извещении

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В извещенииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В извещении
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    38.32.22.110

    Лом и отходы стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Габаритный и негабаритный легированный лом и отходы смешанных групп одним лотом: - Б5 – 13,0 т.; - Б14 – 3,0 т.; - Б38 – 4,0 т.; "

    Кол-во: 20

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